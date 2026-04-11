"Lo detuvieron por orar en público": Mike Hammer expone caso de pastor cubano

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El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, se reunió el pasado jueves con el pastor evangélico Rolando Pérez Lora, conocido como el "Pregonero de Cristo", y denunció públicamente su detención a manos de la policía política cubana por orar en un espacio público.

El mensaje de Hammer fue publicado en la cuenta de Facebook de la Embajada de EE.UU. en Cuba con una fotografía del encuentro: "Un placer encontrarme con el Pastor Rolando Pérez Lora conocido como el 'Pregonero de Cristo'. Me contó sobre su experiencia al ser detenido en frente a su esposa e hijos simplemente por orar en público".

El pastor Pérez Lora fue detenido el 15 de marzo en un parque de Peñas Altas, Matanzas, uno de los pocos lugares de la zona con acceso a wifi público, donde grababa semanalmente videos de enseñanza bíblica para su canal de YouTube.

La detención ocurrió casi de inmediato después de que subiera uno de esos videos a la plataforma, reportó Christian Post.

Su esposa, Gelayne Rodríguez Ávila, documentó el arresto en video y lo compartió en redes sociales.

Las imágenes muestran a agentes empujando al pastor hacia un vehículo policial mientras sus hijos lloraban. "Estábamos grabando un video en el parque, y se llevaron al pastor Rolando porque subió un video leyendo la Biblia a su canal de YouTube", declaró la mujer en la grabación.

Pérez Lora fue liberado unas tres horas después, abandonado a varios kilómetros de su iglesia.

La organización Solidaridad Cristiana Mundial (CSW) condenó el arresto al día siguiente, señalando que el pastor fue atacado por compartir su fe públicamente.

El "Pregonero de Cristo" fue ordenado en 2011 y desde entonces ha sido blanco sistemático de las autoridades cubanas por su ministerio callejero, que incluye predicar y orar en espacios públicos, actividad que el régimen considera una amenaza al orden público.

La visita de Hammer al pastor Pérez Lora se enmarca en una activa agenda de contactos con líderes religiosos y activistas que el diplomático ha mantenido durante 2026: recientemente visitó la Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba, también recibió una ovación en la iglesia de la Virgen de Regla, y en febrero se reunió con el obispo de Camagüey.

La reunión ocurre pocos días después de que Hammer visitara a la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, quien se encuentra bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo, cuando la Seguridad del Estado le instruyó cargos junto a su madre.

Esta "diplomacia de calle" ha generado tensiones con el régimen, que ha organizado actos de repudio y detenido a cubanos por invitar al diplomático a sus comunidades.

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) clasificó a Cuba en 2026 como país con "violaciones graves y continuas" a la libertad religiosa, en un contexto donde más del 80% de las congregaciones evangélicas de la isla carecen de reconocimiento jurídico por parte del Estado.