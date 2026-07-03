Sin entrenamiento, pero con instinto: El perro mestizo Milo ayuda en labores de rescate en Venezuela

Milo, el perro sin entrenamiento que ayuda a buscar sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela

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Milo, un perro mestizo callejero rescatado de las calles de Caracas, se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza tras los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, al participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros sin haber recibido jamás entrenamiento formal como animal de rescate.

Su dueña, Coromoto, vendedora de aguacates, plátano y huevo en el barrio La Candelaria, en el corazón de Caracas, vivió el sismo en carne propia desde su puesto.

«La mesa se me levanta porque aquella calle hace como una ola, hizo unas ondas, veo que todo el mundo empieza a bajar desesperado de los edificios», relató.

Tras asegurarse de que sus perros estaban a salvo, Coromoto vio en sus estados de WhatsApp una publicación que solicitaba animales de rescate y tomó una decisión que pocos habrían considerado.

«Veo una publicación en mis estados de WhatsApp de que estaban solicitando perros de rescate», contó.

Recordó entonces que Milo, durante un viaje de vacaciones, había encontrado a un niño perdido, ganándose entre los vecinos la fama de «el perrito que salvó a los niños».

Coromoto grabó en su teléfono la llegada al punto de rescate, presentó al animal ante los equipos de emergencia y el resultado fue inesperado: Milo superó la prueba de aptitud y fue aceptado para trabajar.

«Pasó la pruebita que le hicieron. Lo aceptaron», dijo su dueña, quien describió al perro como «entrenado por la vida porque no he recibido ningún tipo de entrenamiento».

En su primer turno, Milo trabajó casi seis horas consecutivas entre los escombros y realizó tres hallazgos de sobrevivientes, una cifra que sorprendió a los propios rescatistas profesionales.

Al terminar la jornada quedó exhausto, pero los testigos describieron que al pasar de nuevo por las zonas devastadas movía la cola con aparentes ganas de continuar.

Un rescatista presente en las labores resumió así lo que significó la presencia del animal: «Es una señal de que la esperanza, de que Dios nos da una esperanza, a veces nada más con una luz, con un animal, una mascota, una persona».

Los expertos pidieron a Coromoto que dejara descansar a Milo antes de que lo volvieran a convocar.

La historia de este perro sin pedigrí ni certificaciones se desarrolla en el marco de una catástrofe de proporciones históricas: los dos sismos del 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos, fueron los más potentes registrados en Venezuela desde 1900.

Al 1 de julio, el balance oficial ascendía a 2,295 fallecidos, más de 11,267 heridos y 12,841 damnificados, mientras la ONU estimaba hasta 50,000 desaparecidos y la NASA reportaba cerca de 58,870 edificios dañados o destruidos.

Más de 30 países enviaron ayuda, con 2,624 rescatistas internacionales y 137 perros de rescate entrenados desplegados en las zonas afectadas.

Entre tantos animales con certificaciones y años de adiestramiento, fue un mestizo callejero de Caracas, guiado únicamente por su olfato y el amor de su dueña, quien también dejó su huella en los escombros.