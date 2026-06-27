EE.UU. envía a Venezuela comando canino de búsqueda y rescate del Departamento de Bomberos de Miami

El Comando Sur de Estados Unidos anunció este sábado el despliegue de perros especializados en búsqueda y rescate urbano del Departamento de Bomberos de Miami-Dade hacia Venezuela, a bordo de un avión C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea estadounidense, como parte de las operaciones de salvamento tras los devastadores terremotos del 24 de junio.

Según el anuncio del Comando Sur en redes sociales, los canes de élite y sus manejadores apoyan las «operaciones de salvamento del gobierno de EE.UU. lideradas por el Departamento de Estado» tras los «catastróficos terremotos del 24 de junio de 2026».

Los animales pertenecen a la Florida Task Force 1 (FLTF1), una unidad de búsqueda y rescate urbano de Tipo I activada oficialmente el 26 de junio por el Departamento de Estado. La unidad cuenta con 80 especialistas en 19 áreas funcionales y seis equipos caninos de rescate.

El C-17 Globemaster III partió de la Base Aérea de Dover transportando 79 rescatistas, seis perros K-9 y aproximadamente 70,000 libras de equipamiento especializado. La Florida Task Force 1 es autosuficiente en zonas de desastre y tiene un historial probado de misiones internacionales en Haití, Turquía, Colombia y la propia Venezuela, donde intervino tras el terremoto de Cariaco en 1997.

Los terremotos que motivaron el despliegue ocurrieron el martes a las 18:04 hora local, cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 —separados por apenas 39 segundos— sacudieron el norte del país con epicentros en el estado Yaracuy. Este «doblete sísmico» es considerado el más potente registrado en Venezuela desde 1900.

El balance oficial al cierre de este sábado ascendía a 1,430 muertos, más de 3,360 heridos y más de 54,000 desaparecidos. La ONU estimó que 6,76 millones de personas resultaron afectadas, mientras que el Servicio Geológico de EE.UU. emitió Alerta Roja y proyectó una cifra final de entre 10,000 y 100,000 víctimas fatales.

El despliegue canino forma parte de un operativo humanitario más amplio impulsado por Washington, que incluye equipos de rescate de los condados de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles, los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings, terminales Starlink y un compromiso financiero de 150 millones de dólares autorizado por el presidente Donald Trump.

Como parte de la respuesta, EE.UU. suspendió temporalmente las sanciones económicas a Venezuela por cuatro meses —hasta el 23 de octubre de 2026— para facilitar las operaciones de socorro. El secretario de Estado Marco Rubio contactó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para transmitir apoyo y condolencias.

Al menos 17 países enviaron 25 equipos de rescate, con cerca de 1,000 efectivos desplegados en territorio venezolano, en lo que se perfila como la mayor respuesta internacional ante un desastre natural en la historia reciente del país.