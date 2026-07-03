Cruce confirmado: Portugal vs España en octavos del Mundial 2026

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Portugal y España se medirán en los octavos de final del Mundial 2026 el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas (Arlington), Texas, en uno de los duelos más atractivos de la fase eliminatoria del torneo.

El cruce entre Portugal y España quedó definido tras los resultados de los dieciseisavos de final disputados el 2 de julio, primera ronda eliminatoria que incorpora por primera vez este Mundial ampliado a 48 selecciones.

Portugal llegó a este punto como segundo clasificado del Grupo K con cinco puntos, producto de un empate ante RD del Congo (1-1), una goleada a Uzbekistán (5-0) y otro empate sin goles ante Colombia (0-0), con una diferencia de goles de +5.

En dieciseisavos, los lusos protagonizaron una remontada ante Croacia en el BMO Field de Toronto. Ivan Perišić adelantó a los croatas en el minuto 53, Cristiano Ronaldo igualó de penalti en el 68 y Gonçalo Ramos selló la clasificación con un gol agónico en el 90+4, completando la vuelta de 0-1 a 2-1.

Ronaldo, con ese tanto, marcó en seis Copas del Mundo distintas y alcanzó los 10 goles mundiales, récord histórico de la selección portuguesa en la competición.

España, por su parte, dominó el Grupo H con siete puntos y una trayectoria más sólida: empató sin goles ante Cabo Verde en la primera jornada, goleó 4-0 a Arabia Saudita en la segunda y cerró la fase con una victoria 1-0 ante Uruguay.

En dieciseisavos, la Roja despachó a Austria con un contundente 3-0 en el SoFi Stadium gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal en los minutos 36 y 89, más un gol de Pedro Porro en el 66. Lamine Yamal y Álex Baena han sido otros de los nombres destacados del equipo a lo largo del torneo.

España es la única selección del torneo que aún no ha encajado un gol: ocho a favor y cero en contra en cuatro partidos disputados, una estadística que la convierte en la escuadra más sólida defensivamente del Mundial.

El duelo tiene un antecedente reciente de peso que añade intensidad al cruce: en la final de la UEFA Nations League 2024-25, Portugal venció a España en penaltis tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, con una tanda de 5-3 que le arrebató el título a los españoles.

En el historial general que arranca en 1921, España acumula una ventaja clara con 17 victorias frente a seis de Portugal en 40 encuentros, aunque los últimos años han mostrado un equilibrio mayor entre ambas selecciones.

El AT&T Stadium de Dallas, con capacidad para 71,000 espectadores, acogerá un partido que definirá cuál de las dos potencias europeas avanza a los cuartos de final del Mundial 2026.