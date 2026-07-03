Metallica dona 100 mil dólares a Venezuela tras los devastadores terremotos

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La fundación benéfica de Metallica, All Within My Hands (AWMH), anunció este jueves una donación de 100,000 dólares para las víctimas de los terremotos que devastaron Venezuela, canalizando los fondos a través de su aliada de larga data, la organización humanitaria Direct Relief.

El anuncio llegó a través de la cuenta oficial de Metallica en Twitter, donde la banda explicó el alcance de la catástrofe y el destino de los recursos: «En respuesta a los devastadores terremotos que golpearon Venezuela, AWMH otorga 100,000 dólares de apoyo a través de nuestra aliada de larga data, Direct Relief».

Los sismos que motivaron la donación ocurrieron el 24 de junio de 2026, cuando dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 sacudieron el norte del país con apenas 39 segundos de diferencia, con epicentros en los estados Yaracuy y Carabobo.

Las zonas más afectadas fueron Caracas y el estado La Guaira, donde cientos de edificios colapsaron. Según cifras oficiales, la cifra de fallecidos asciende a 2,295 personas, con más de 11,000 heridos y cerca de 13,000 damnificados directos.

La banda señaló que la ONU estima que hasta 6.8 millones de venezolanos podrían verse afectados, incluyendo desplazados y personas que perdieron acceso a electricidad y agua, mientras que más de 68,000 personas fueron reportadas como desaparecidas en los primeros tres días del desastre.

Unas 63,000 edificaciones resultaron dañadas, de las cuales 434 colapsaron por completo, y las pérdidas económicas se estiman en 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano.

Los fondos de AWMH se destinarán a suministros de primeros auxilios, artículos de higiene para familias desplazadas, medicamentos para tratar lesiones agudas y fármacos para enfermedades crónicas de personas cuyo acceso a atención rutinaria quedó interrumpido.

Direct Relief ya operaba en Venezuela desde los primeros días del desastre, financiando el despliegue de equipos de búsqueda y rescate y distribuyendo suministros médicos a organizaciones locales.

La donación de Metallica se suma a una ola de solidaridad internacional. Estados Unidos comprometió más de 300 millones de dólares en ayuda humanitaria, la Unión Europea aportó cinco millones de euros y Amancio Ortega donó tres millones de euros a la Cruz Roja Española para las víctimas.

Más de 1,000 rescatistas de 16 países fueron desplegados en el territorio venezolano.

AWMH fue fundada por Metallica en 2017 con el objetivo de apoyar comunidades en áreas de educación, alivio ante desastres y desarrollo de habilidades para jóvenes.

No es la primera vez que la fundación responde a una catástrofe natural: en 2018 ya había destinado 100,000 dólares para el alivio de los incendios forestales de California.

«La donación de 100,000 dólares de AWMH apoyará a Direct Relief mientras la organización continúa respondiendo a las solicitudes en la región a medida que se van conociendo», concluyó la banda en su comunicado.