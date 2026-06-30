Amancio Ortega dona 3 millones de euros para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

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Inditex, el grupo textil fundado por Amancio Ortega, anunció el lunes una donación de tres millones de euros a Cruz Roja Española para atender a los damnificados por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, según confirmó la propia Cruz Roja Española.

La aportación se canalizará a través de Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y se concentrará en dos líneas de actuación durante la fase inicial de la emergencia.

X / Cruz Roja Española

Una parte de los fondos financiará el despliegue de una clínica móvil capaz de atender a 100 pacientes ambulatorios al día, con servicios de triaje, primeros auxilios, estabilización de pacientes, atención de traumatismos y derivación hospitalaria cuando sea necesario.

El resto se destinará a la adquisición y distribución de artículos de primera necesidad: bidones de agua, mantas, sábanas, lonas, tiendas de campaña y equipos de cocina, descanso e higiene para cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas.

Adicionalmente, la multinacional habilitó un canal interno para que sus empleados en España puedan realizar contribuciones monetarias voluntarias a la emergencia.

Los sismos que motivaron la donación golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia: dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentros en el estado Yaracuy, los más potentes registrados en el país desde 1900 según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El balance oficial hasta este lunes ascendía a 1,719 muertos, 5,034 heridos y 15,866 damnificados, cifras que podrían ser muy superiores: la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos, mientras la plataforma ciudadana Encuéntralos manejaba entre 55,000 y 60,000 personas sin localizar.

La catástrofe tiene una dimensión especialmente dolorosa para la comunidad cubana: al menos 32 cubanos permanecen desaparecidos, concentrados en las localidades de Caraballeda, Catia La Mar y Los Corales, en el estado La Guaira, el más devastado por los sismos.

Una familia cubana de seis integrantes fue hallada sin vida bajo los escombros el 28 de junio, y se confirmó también la muerte de la niña Vanessa Martínez, oriunda de Melena del Sur.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó los daños directos de los terremotos en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6% del producto interior bruto venezolano, en un país que ya atravesaba una crisis humanitaria severa antes de los sismos.

No es la primera vez que Inditex responde con una donación de esta magnitud ante una catástrofe natural: en febrero de 2023, la empresa ya aportó tres millones de euros y 500,000 abrigos a la Media Luna Roja tras los terremotos de Turquía y Siria, replicando ahora exactamente la misma cifra y el mismo mecanismo de ayuda.

La respuesta internacional al desastre venezolano ha sido amplia: 16 países desplegaron más de 1,000 rescatistas, Estados Unidos aportó 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y la Unión Europea comprometió cinco millones de euros en asistencia de emergencia.