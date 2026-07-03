Rescatistas están a solo seis metros de Fabio, el niño venezolano que lleva una semana bajo escombros

Brigadas internacionales trabajan contrarreloj este viernes en Caraballeda, estado La Guaira, para llegar hasta Fabio, un niño de nueve años que permanece atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos desde el doble terremoto que devastó el norte de Venezuela el 24 de junio.

Los rescatistas calculan que el menor se encuentra a apenas seis metros de distancia, pero el avance es milimétrico: la estructura del edificio está tan deteriorada que el equipo ha tenido que apuntalarla con madera antes de poder seguir perforando.

La operación formal de salvamento arrancó a las 23:00 horas locales del miércoles, con especialistas de El Salvador, Argentina y España coordinados junto a personal de Protección Civil venezolana. Los propios rescatistas reconocieron que «esto podría llevar rato».

Este viernes, equipos españoles desplegaron drones con tecnología térmica y perros rastreadores para confirmar si Fabio sigue con vida, según informó la agencia EFE desde el lugar.

La familia y los socorristas aseguran tener motivos para mantener la esperanza.

Rebeca, abuela del niño, relató a EFE que el domingo pasado Fabio «respondió a llamados con un silbido» y que en la mañana de este viernes «escucharon ruidos como de golpes» provenientes del interior de los escombros.

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La abuela también contó que antes de que llegaran los equipos de emergencia, ella y su familia estuvieron «solos» escarbando entre los restos del edificio durante días.

El padre del menor aguarda el rescate con angustia. Un efectivo del Ejército venezolano señaló a EFE que se sospecha que Fabio podría estar junto al cuerpo sin vida de su madre, aunque un rescatista no descartó que haya al menos otras seis personas con vida en ese mismo sector del edificio colapsado.

Los rescatistas que trabajan en el lugar describieron al pequeño con una frase que resume el espíritu del operativo: «Fabio tiene 9 años y es un campeón».

El rescate de Fabio llega un día después del que muchos ya llaman un milagro: el del vigilante Hernán Gil, de 43 años, extraído con vida el jueves tras ocho días sepultado bajo más de 140 toneladas de escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Catia La Mar.

Durante su confinamiento, Hernán fue hidratado con suero introducido mediante una jeringuilla a través de un tubo. La operación duró más de 72 horas e involucró a más de 100 rescatistas de siete países.

Ese rescate exitoso mantiene el ánimo de las brigadas internacionales, aunque los propios socorristas advierten que las probabilidades de encontrar más personas con vida disminuyen a medida que pasan las horas.

Hasta este viernes, 13 personas habían sido rescatadas con vida entre los escombros desde que ocurrieron los sismos.

El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio es el más mortífero que ha vivido el país en el último siglo.

El balance oficial al cierre de este viernes asciende a al menos 2,595 fallecidos y más de 12,400 heridos, mientras la ONU estima que hasta 68,000 personas permanecen desaparecidas.