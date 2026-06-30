Cinco días bajo los escombros: rescatan con vida a otro menor en Venezuela

Más de cinco días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, un menor de edad fue rescatado con vida de entre los escombros de una edificación en el sector Caribe del estado La Guaira, uno de los lugares más afectados por la tragedia, informó este martes la agencia EFE.

El Ministerio de Comunicación e Información del régimen venezolano anunció el hallazgo a través de la red social X a las 21:16 (hora local) del lunes, aunque no precisó la hora exacta del rescate ni la identidad o edad del niño.

El hallazgo representa uno de los rescates más esperanzadores desde que el doble terremoto del pasado 24 de junio devastó amplias zonas del país y alimenta las expectativas de los equipos de emergencia que continúan buscando sobrevivientes.

La noticia llegó apenas un día después de que otro menor, Carlos Miguel Colmenares, de 12 años, fuera rescatado con vida entre los escombros de un edificio en Macuto, también en La Guaira. En esa operación participó el equipo USAR ECU-01 del Cuerpo de Bomberos de Quito, integrado por 47 especialistas ecuatorianos, con el apoyo de rescatistas de República Dominicana y Venezuela, quienes utilizaron cámaras endoscópicas para localizar al niño antes de extraerlo.

Tras conocerse el nuevo rescate, el régimen venezolano difundió un mensaje en el que afirmó que «el milagro de la vida es una victoria de la esperanza y de la constancia de nuestros rescatistas, bomberos, brigadistas y cuerpos de seguridad. Cada vida salvada es la luz que brilla sobre los escombros».

Los terremotos del 24 de junio de 2026 —de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia— constituyen los sismos más fuertes ocurridos en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Sus epicentros se localizaron en el estado Yaracuy y las sacudidas se sintieron desde Colombia hasta varias islas del Caribe, entre ellas Aruba y Curazao.

El balance oficial supera ya los 1,719 muertos y 5,034 heridos. Además, las autoridades reportan más de 15,800 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo. No obstante, la ONU estima que podría haber hasta 50,000 personas desaparecidas, mientras que el USGS considera probable que la cifra real de víctimas mortales sea muy superior a la oficial.

Imágenes satelitales analizadas por la NASA indican que cerca de 59,000 edificaciones sufrieron daños o fueron destruidas, especialmente en localidades costeras como Caraballeda, Macuto y Catia La Mar.

Entre las víctimas confirmadas figuran ciudadanos de varias nacionalidades, incluidos 60 portugueses, 11 italianos y al menos dos cubanos. El pasado 29 de junio fue localizada sin vida una familia cubana de seis integrantes bajo los escombros en La Guaira, mientras que al menos otros 32 cubanos permanecen desaparecidos en esa zona.

Más de 2,000 rescatistas procedentes de 27 países, coordinados por Naciones Unidas, continúan las labores de búsqueda y rescate. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calcula que los daños directos provocados por los terremotos ascienden a 6,700 millones de dólares, aunque el impacto económico total podría situarse entre 10,050 y 20,100 millones de dólares.