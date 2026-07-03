Un McDonald's en Venezuela se convirtió en hospital improvisado para mascotas tras los terremotos

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Un restaurante de McDonald's en la ciudad costera de Caraballeda, en el estado La Guaira, se transformó en un hospital improvisado para humanos y mascotas después de que dos terremotos devastaran el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026, según un reportaje de The Associated Press.

El establecimiento, ubicado junto a las ruinas de complejos de viviendas estatales derrumbados, opera como clínica veterinaria de emergencia, centro de atención médica y punto de reunificación entre dueños y mascotas desaparecidas. Los vecinos lo bautizaron el «Hospital McDonald's».

El operativo lo coordina Ángel Matute, veterinario que viajó desde Barquisimeto junto a un grupo de 70 voluntarios —entre veterinarios, estudiantes, médicos y civiles— que buscaban un lugar operativo en medio del caos.

El equipo eligió el McDonald's porque era una de las pocas instalaciones que aún funcionaba en la zona: tenía aire acondicionado y ofrecía resguardo de las fuertes lluvias tropicales.

«Para nosotros, una mascota es como una vida humana más. Hay animales que son más humanos que los propios humanos», explicó Matute, quien también duerme allí junto al resto de los voluntarios.

Al cierre de esta edición, el grupo había rescatado 140 animales y atendido a otros 60, mientras los equipos de búsqueda pedían hamburguesas y papas fritas en el mismo mostrador.

Uno de los casos más emotivos fue el de Gabriela Alves, de 36 años, quien este viernes reencontró a su perro Buddy —un perro blanco de seis años— tras más de una semana de búsqueda desesperada.

Alves se encontraba en casa de un familiar cuando los sismos sacudieron el norte del país. Horas después, regresó en motocicleta a su hogar y solo encontró ruinas.

Al enterarse de que el McDonald's servía como punto de búsqueda de mascotas, comenzó a pasar por allí cada día preguntando si habían visto algún perro blanco.

«Todos estamos viviendo un día a la vez. Hoy regresé y, de verdad, puedo decirles que había perdido toda esperanza», contó este viernes.

Sin embargo, mientras rebuscaba entre los escombros de su casa, escuchó un ladrido lejano. Miró hacia abajo y vio la oreja blanca de Buddy a través de una grieta en el concreto. Gritó pidiendo ayuda y rescatistas cercanos abrieron un agujero en la pared para sacar al perro, cubierto de polvo, tras ocho días atrapado entre los escombros.

Horas más tarde, los veterinarios del «Hospital McDonald's» lo atendieron con fluidos intravenosos sobre una mesa del restaurante, junto a empleados que seguían vendiendo helado.

«Esto es un milagro. Hemos perdido todo lo material, pero al menos los dos estamos vivos», afirmó Alves con los brazos alrededor de su perro.

La iniciativa no se limitó a Caraballeda: una sucursal de McDonald's en Macuto también dejó de vender hamburguesas para ofrecer servicios veterinarios de emergencia tras los terremotos.

Los sismos del 24 de junio —dos temblores de magnitud 7,2 y 7,5 separados por apenas 39 segundos— son considerados los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El balance oficial al cierre de esta edición era de al menos 2,645 muertos y más de 12,000 heridos, aunque la ONU estima que podrían existir más de 50,000 desaparecidos bajo los escombros.

«En este momento, con toda la tragedia del terremoto, es algo positivo en medio de todo lo malo», dijo Alves, sin soltar a Buddy.