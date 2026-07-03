“No estás sola”: el llanto de Anna Bensi se convierte en símbolo de resistencia frente al régimen cubano

La Seguridad del Estado quebró el silencio, no a Anna Bensi: su llanto moviliza a miles de cubanos

El video de Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, quien salió llorando de la estación policial de Alamar tras casi 11 horas de interrogatorio se convirtió en un símbolo de resistencia que desbordó las redes sociales con miles de mensajes de apoyo.

El reel, publicado la noche del jueves, superó los dos millones de reproducciones y acumuló más de 10,000 comentarios en apenas 12 horas, bajo la consigna espontánea "No estás sola".

Captura de Facebook/Saily González Velázquez

La imagen de la joven de 21 años, con su camiseta Love Like Jesus y una botella de agua en la mano, recibida con aplausos por un grupo de allegados al atardecer, desató una reacción en cadena entre figuras públicas y ciudadanos anónimos.

La activista Saily González, quien describió haber vivido interrogatorios similares de 12 y 14 horas, fue una de las primeras en reencuadrar el momento.

Captura de Facebook/Anamely Ramos

"El llanto de Ana Sofía después de diez horas de tortura no es debilidad. Es la reacción a haber sostenido su entereza ante el tormento sistemático de ser tratada como la nada que no es frente a gente que es la verdadera nada".

La activista Anamely Ramos publicó: "Ella sola es más de lo que ustedes nunca serán", y señaló que esas lágrimas "quedarán para siempre, como una muestra más del asco que representan".

Captura de Facebook/Mónica Baró Sánchez

La periodista Mónica Baró apuntó que "hay que ser muy fuerte para salir de una detención de más de diez horas, con apenas 21 años, luego de pasar meses expuesta a la persecución política", y añadió: "La torturan en la oscuridad porque en la luz no pueden vencerla".

La también activista opositora Carolina Barrero, quien también ha vivido interrogatorios del régimen, escribió: "Solo quien lo ha vivido sabe los horrores que pasan en esos interrogatorios. Cuánto quisiera poder abrazarte, Anna Bensi".

Captura de FacebookCarolina Barrero

El actor Erdwin Fernández Collado calificó lo ocurrido como "el verdadero rostro de la dictadura» y cerró su mensaje con un reconocimiento directo: "Bravo por sus amigos, bravo por todos esos jovencitos, bravo por ti, Anna Bensi".

Los comentarios ciudadanos repitieron frases que se volvieron virales por sí solas.

Captura de Facebook/Erdwin Fernández Collado

"Hay lágrimas que no nacen de la debilidad, sino del peso de la injusticia. Que nadie confunda tu dolor con derrota. Saliste con la frente en alto y con personas esperándote, porque no estás sola", escribió una usuaria.

Otro comentario señaló: "Déjenla que llore y desahogue su estrés y tensión. Es valiente, pero es joven y humana. Sale de una situación estresante a la emoción de ver a sus amigos firmes esperándola".

Un tercer mensaje resumió el sentir de miles: "Que cada lágrima de Anna Bensi se convierta en la lámpara que ilumine a miles de jóvenes que, como ella, quieren la libertad de su país".

"No estás sola, mi niña. La mentira viaja por años, pero cuando la verdad llega, tiene que bajar la cabeza", resumió otro ciudadano anónimo lo que miles sintieron al ver el video de Anna Bensi.

Bensi, integrante del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, retenida junto al pastor Rolando Pérez Lora, ingresó a la estación a las 10:02 de la mañana del jueves para recibir una "advertencia oficial" y no fue liberada hasta las 8:56 de la noche, casi 11 horas después, superando con creces el límite legal de dos horas que establece la propia legislación cubana.

La joven se encuentra además bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo, acusada junto a su madre de "actos contra la intimidad personal", con penas de entre dos y cinco años de prisión.

La citación se produjo dos días después de un enfrentamiento público entre Bensi y Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, quien insinuó acciones legales contra quienes lo acusaban de vínculos con una empresa privada.

Ese mismo día, la Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que la Seguridad del Estado amenazó e impidió a cubanos asistir a su celebración del 4 de julio, en un operativo represivo más amplio que también afectó a periodistas y activistas.