“¿Por qué les tienen tanto miedo?”: Embajada de EE.UU. en La Habana denuncia represión contra jóvenes en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en Cuba publicó este viernes un video en el que recoge testimonios de activistas impedidos de asistir a su celebración del Día de la Independencia, y lanzó una pregunta directa al régimen cubano: "¿Por qué les tienen tanto miedo?"

El evento, denominado #Freedom250, se celebró el miércoles en la residencia del jefe de misión Mike Hammer para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

La Seguridad del Estado desplegó un amplio operativo para bloquear la participación de periodistas independientes, activistas y opositores.

Entre los más afectados estuvieron los integrantes del colectivo juvenil Fuera de la Caja Cuba, citados por la policía el martes para recibir "advertencias oficiales" justo el día del evento.

En el video, uno de ellos lo resume sin rodeos: "Ellos todo lo hacen mal, menos reprimir; eso son expertos".

"Esta dictadura nos ha impedido asistir. Ya que el martes nos citaron a mí y a mi hermano para el miércoles, el día de la actividad", relató otro integrante del colectivo en el material difundido por la embajada.

Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), de 21 años, y el pastor evangélico Rolando Pérez Lora (Pregonero de Cristo) fueron retenidos este jueves casi 11 horas en la estación policial de Alamar, en La Habana del Este, lo cual supera el límite legal de dos horas que establece la propia legislación cubana.

Anna Bensi fue liberada a las 8:56 p.m. del miércoles, llorando y entre aplausos.

Los hermanos Amanda Beatriz y Abel Alejandro Andrés Navarro, también de Fuera de la Caja Cuba, fueron citados en la Unidad de la PNR de la calle Aguilera, en el municipio de Diez de Octubre, y liberados antes que Bensi.

El operativo fue simultáneo y de amplio alcance. La periodista Yoani Sánchez, fundadora del diario digital 14ymedio, denunció tener "un operativo de la policía política en los bajos de nuestro edificio para impedirnos salir de casa".

La corresponsal del periodico español ABC en Cuba, Camila Acosta, reportó vigilancia reforzada frente a su vivienda: "El operativo es más fuerte de lo habitual".

Los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro fueron directamente detenidos. El periodista camagüeyano Henry Constantín recibió la advertencia de que sería arrestado si viajaba a La Habana, y Wilber Aguilar Bravo, padre de un preso político del 11J, amaneció con agentes en su puerta.

Durante la recepción, Hammer denunció el operativo ante los asistentes y calificó al régimen de "máquina represiva" que sí cuenta con recursos y combustible en medio de la crisis.

Preguntó públicamente: "¿Dónde está Yoani Sánchez? ¿Dónde está Ana Sofía Benítez? ¿Dónde están los muchachos de Fuera de la Caja? Es inaceptable".

Este patrón no es nuevo. En 2025, agentes del régimen intentaron interceptar el automóvil diplomático en que viajaba Camila Acosta para impedir su asistencia a la recepción del 4 de julio de ese año.

Anna Bensi se encuentra bajo reclusión domiciliaria desde el 25 de marzo, acusada junto a su madre de "actos contra la intimidad personal", con penas de entre dos y cinco años de prisión.

La policía cubana la citó días antes tras un enfrentamiento público con Gerardo Hernández Nordelo, exagente de inteligencia y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

Hammer cerró la noche con un brindis que resumió el sentir de quienes lograron llegar pese a todo: "Brindo porque la libertad de Cuba llegue en 2026".