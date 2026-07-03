Roberto Veiga: En Cuba «falta acción estratégica»; «el país está deshecho y hay que reconstruirlo»

Vídeos relacionados:

El politólogo y jurista cubano Roberto Veiga, fundador de Cuba Próxima, advirtió que a la oposición y la sociedad civil cubana les «falta acción estratégica» para convertir las ideas en historia, y que «el país está deshecho y hay que reconstruirlo». Lo dijo en una extensa entrevista concedida a 14ymedio y publicada este jueves, un mes después de su regreso a Cuba tras más de seis años de exilio en España.

Veiga regresó a la isla el 30 de mayo sin solicitar permiso al régimen ni asumir compromisos. Al aterrizar en el aeropuerto José Martí fue retenido tres horas por agentes de la Seguridad del Estado, cuyo único interés era averiguar quién lo financiaba y quién le daba instrucciones. «A mí nadie me paga, a mí nadie me manda», respondió. Durante las dos semanas siguientes vivió bajo vigilancia evidente y sin contacto con nadie, narró al medio de prensa.

Su decisión de volver, que muchos amigos calificaron de «locura», responde a una convicción personal: «Hay que trabajar aquí dentro, que es donde van a ocurrir las cosas». Veiga está persuadido de que Cuba ha llegado a un punto de inflexión, aunque reconoce que «cómo será y en qué sentido será, es imposible saberlo», comentó al entrevistador Reinaldo Escobar.

El regreso materializa un giro estratégico de Cuba Próxima, fundada en 2021 como centro de estudios sobre derechos humanos tras las protestas del 11 de julio, que transita ahora hacia una plataforma de acción política directa. Veiga describe la organización no como un partido ni como un movimiento, sino como una «plataforma» con proyecto programático de mínimos, orientada entre el liberalismo democrático y la socialdemocracia: «No al centro, ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante».

La organización cuenta con una propuesta de Constitución que contempla un sistema semiparlamentario para cuando se convoque una asamblea constituyente. «Estamos decididos a pagar el precio que sea y el costo político que sea para ayudar a sacar a este país de la situación en que se encuentra», afirmó.

Sobre las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de junio —el mayor paquete de reformas desde el Período Especial, que incluye banca privada y eliminación del subsidio universal de la libreta de racionamiento—, Veiga se mostró escéptico. Señaló que esas medidas no pueden avanzar sin cambios institucionales y políticos simultáneos: «Para implementar las reformas están obligados a implementar a la vez reformas institucionales y políticas porque si no, eso no camina. Y digo más, tendrían que cambiar al 99% de las personas que hoy figuran en el Gobierno».

Veiga también descartó que Washington vaya a facilitar la apertura financiera que las reformas requieren. «Trump ha perdido interés en Cuba», afirmó, y agregó que los demócratas, si recuperan el Congreso en noviembre, «tampoco pretenderán hacer nada audaz» porque les costaría políticamente. En ese escenario, insistió en que actores políticos cubanos ajenos al régimen deben presentar propuestas de país creíbles: «Al presionado hay que darle una alternativa distinta a la presión».

Este diagnóstico se produce mientras Cuba atraviesa su crisis más severa en décadas, con una caída del PIB proyectada entre 6,5% y 15%, inflación real estimada en torno al 70% interanual y apagones constantes que superan las 24 horas en varias provincias. El déficit energético se agravó tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, que interrumpió el suministro de petróleo a la isla.

Veiga advirtió que sin un cambio profundo del sistema Cuba podría convertirse en «un país del cuarto mundo» o en una «haitianización norcoreana», y fijó un plazo terminante: «El tiempo se acabó, pero creo que antes de que termine este año deberá comenzar, por un camino u otro, el proceso que haga posible salvar a Cuba».