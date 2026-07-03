«Ves policías y militares pero ninguno está haciendo absolutamente nada»: Venezolano denuncia abandono tras terremotos

Ocho días después de los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, Brian, residente del edificio La Riviera en Talla Grande, Catia La Mar, denunció públicamente el abandono de las autoridades en El Olivar, estado La Guaira, en un testimonio difundido por la organización DDHH Vente Venezuela.
Brian perdió a dos familiares en la tragedia. Su abuela fue rescatada de entre los escombros, pero falleció tres días después del sismo a causa de un infarto provocado por el estrés. Su tío permaneció sepultado bajo las ruinas del edificio Flayaté durante ocho días; su cuerpo fue localizado el jueves gracias al trabajo de vecinos y voluntarios, sin intervención de ningún ente oficial.
«Básicamente ha sido solucionada entre vecinos, porque no ha venido ningún ente policial, gubernamental, etcétera, que nos puedan ayudar», relató Brian en el video.
El testimonio más contundente apunta directamente a las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona: «Aquí ves policías y militares, pero ninguno está haciendo absolutamente nada. Todos están tomándose fotos para subir a redes sociales, para aparentar que están trabajando».
Según Brian, los únicos rescatistas que realmente actuaron en la zona fueron equipos internacionales. «Rescatistas internacionales vinieron, fueron los únicos que han pasado por aquí realmente, países como El Salvador, México, Portugal, España», señaló, precisando que llegaron entre tres y cuatro días después del sismo.
El denunciante también advirtió sobre el peligro que corren los propios vecinos al intentar recuperar cuerpos sin equipamiento ni formación: «Al final somos gente sin conocimiento, que estamos tratando de ayudar y que estamos exponiendo nuestras vidas en una cuestión que no manejamos y que al final, siendo víctimas de esto, también estamos exponiendo nosotros a que sea una tragedia incluso mayor».
La familia exige la presencia de equipos especializados y maquinaria pesada. «Lo que haría falta es más personal calificado dispuesto a ayudar y más maquinaria también para poder hacerlo», concluyó Brian.
El caso de Brian no es aislado. Mary Lourdes Pérez, quien perdió a sus dos hijos y a su madre tras los terremotos, también denunció que la ayuda oficial llegó demasiado tarde y fue insuficiente en Caraballeda. En Catia La Mar, 158 de los 189 edificios de la zona resultaron afectados o destruidos.
El régimen venezolano, además, restringió el acceso al estado La Guaira desde las 20:00 del 27 de junio, obligando a los voluntarios a registrarse en el Poliedro de Caracas para obtener credenciales, lo que dificultó aún más la llegada de ayuda a las zonas más golpeadas.
Los terremotos del 24 de junio de 2026 —dos sismos consecutivos de magnitudes 7.2 y 7.5, separados por apenas 39 segundos— son los más potentes registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El balance oficial al 1 de julio reportaba 2,295 muertos y 11,267 heridos, mientras la ONU estima que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas y que 6.76 millones resultaron afectadas.
Preguntas frecuentes sobre los terremotos en Venezuela y la respuesta gubernamental
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno venezolano tras los terremotos?
El gobierno venezolano ha sido criticado por su respuesta lenta e ineficaz tras los terremotos. Testimonios de afectados indican que la ayuda oficial tardó varios días en llegar y fue insuficiente. Además, se impusieron restricciones que complicaron el acceso de voluntarios y rescatistas internacionales, y se denunció la presencia de militares que no colaboraban en las labores de rescate.
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¿Qué se sabe sobre la ayuda internacional en las labores de rescate?
La ayuda internacional ha sido crucial en las labores de rescate en Venezuela, con equipos de países como El Salvador, México, Portugal y España trabajando en el terreno. Sin embargo, su llegada se vio retrasada debido a las trabas burocráticas impuestas por el gobierno venezolano, que han dificultado el acceso a las zonas más afectadas.
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¿Cómo ha afectado el terremoto a las familias venezolanas?
El terremoto ha tenido un impacto devastador en las familias venezolanas, con miles de muertos, heridos y desaparecidos. Muchas familias han tenido que realizar labores de rescate por su cuenta, sin el equipo necesario, exponiendo sus vidas en el proceso. La falta de respuesta gubernamental ha intensificado el sufrimiento y la desesperación de los afectados.
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¿Qué denuncias han surgido sobre corrupción en el manejo de la crisis?
Se han reportado denuncias de corrupción en el manejo de la crisis, incluyendo casos donde rescatistas exigieron comida y bebida a cambio de realizar su trabajo. Además, se ha informado sobre el cobro de grandes sumas de dinero para el uso de maquinaria pesada necesaria para las labores de rescate.
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¿Cuál es la situación actual de los desaparecidos tras los terremotos?
La situación de los desaparecidos sigue siendo crítica, con la ONU estimando que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas bajo los escombros. Las labores de búsqueda continúan, pero se ven obstaculizadas por la falta de recursos y la tardanza en la llegada de ayuda especializada.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.