«La guitarra está rota»: qué pasa realmente en Venezuela

El economista y expolítico venezolano Henrique Salas Römer lanzó un diagnóstico demoledor sobre la situación en Venezuela: la estrategia aplicada por Washington ha fracasado en sus objetivos de fondo y ya no tiene solución con ajustes parciales. Lo dijo en una entrevista con CiberCuba conducida por Tania Costa, publicada este viernes.

«Yo creo que en Venezuela, Estados Unidos, Marco Rubio y todos los demás que puedan haber descifrado* alguna esperanza, se han dado cuenta de que la guitarra está rota. Que no hay que afinar las cuerdas sino cambiar de guitarra», afirmó Salas Römer, de 90 años, graduado en Yale y excandidato presidencial en 1998 donde quedó segundo detrás de Hugo Chávez.

La metáfora responde directamente al argumento que Marco Rubio ha sostenido en el Senado, donde ha pedido paciencia argumentando que «solo han pasado cinco o seis meses» desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026. Para Salas Römer, la paciencia no sirve si el instrumento está irreparable: «En realidad lo que se ha hecho en Venezuela es como afinar una guitarra rota. Puedes afinarla debidamente, pero no suena, no suena».

El analista cree, sin embargo, que la administración Trump ya contempla un cambio de rumbo radical. «Creo que sí [barajan esa opción]. Pero no tengo información, no tengo el privilegio de tener información», aclaró, antes de añadir que cualquier persona medianamente inteligente en la Casa Blanca habría llegado a esa misma conclusión.

Salas Römer destacó a dos figuras dentro de la administración estadounidense con atención real sobre Latinoamérica. Sobre Rubio, dijo: «No lo conozco pero he seguido su trayectoria y sé que es un hombre muy audaz y muy inteligente». Sobre Christopher Landau, Secretario Adjunto de Estado, señaló que su padre fue embajador de Estados Unidos en Venezuela y que el propio Landau creció en el país: «Él echó los dientes, la adolescencia de él fue en Venezuela... habla español fluidamente». Para Salas Römer, «el interés en Cuba y en Latinoamérica en general, yo creo que es real».

El contexto en que se produce esta entrevista es de enorme turbulencia. Apenas días antes, el 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por un doblete sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentros en Yaracuy y Carabobo —el estado natal del propio Salas Römer— que dejó al menos 2,295 muertos oficiales. La NASA estimó que casi 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos, y el Servicio Geológico de Estados Unidos asignó Alerta Roja con una estimación de que las víctimas finales podrían situarse entre 10,000 y 100,000 fallecidos. Los «terremotos» a los que alude Salas Römer son, así, tanto literales como metafóricos.

A esa catástrofe natural se suma una transición política que no avanza según lo prometido: cerca de 700 presos políticos permanecen detenidos, y María Corina Machado ha advertido que cualquier salida que preserve las estructuras del chavismo está condenada al fracaso.

Salas Römer también identificó un factor político que complica cualquier acción de fondo desde Washington: la proximidad de las elecciones de medio término en Estados Unidos. «Una coyuntura difícil cuando se acercan las elecciones de medio término... Y el presidente se encuentra con una serie de situaciones que son un poco complicadas y es el que tiene las últimas palabras», señaló.

Su pronóstico final apunta a que Cuba podría adelantarse a Venezuela en el camino hacia el cambio: «Yo creo que el año 27 es el año en que Cuba va a salir de esto», afirmó, mientras proyecta que Venezuela no retornaría a cierta normalidad hasta inicios de 2028.