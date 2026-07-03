Alina Bárbara López denuncia arrestos de activistas mientras ancianos desfallecen sin comida ni electricidad en pleno verano

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La filósofa y activista Alina Bárbara López Hernández denunció el jueves en Facebook la detención de un joven cubano por participar en un cacerolazo, al tiempo que describió la situación desesperada de los ancianos en Cuba, sumido en un total abandono.

«Arrecia el verano. El calor es insoportable. Mientras detienen o amenazan a jóvenes cubanos: Leonardo Romero Negrín, preso desde ayer en la estación de Zanja por participar en un cacerolazo, Anna Bensi y los hermanos de Fuera de caja citados por la policía política; nuestros ancianos desfallecen por falta de alimentos y de esperanza», escribió la activista.

Captura de Facebook / Alina Bárbara López Hernández

Leonardo Romero Negrín permanece preso desde el miércoles en la estación policial de la calle Zanja, en La Habana, por haber participado en un cacerolazo. Cubalex y el Observatorio de Libertad Académica calificaron la detención como arbitraria y lo identificaron como preso político.

La detención de Romero Negrín no fue el único caso de represión registrado ese día.

La activista Anna Bensi -de 21 años y bajo reclusión domiciliaria desde marzo- y el pastor evangélico Rolando Pérez Lora, conocido como «Pregonero de Cristo», fueron retenidos casi 11 horas en la sede de la Policía de Alamar. Anna Bensi fue liberada pasadas las 8:56 de la noche entre aplausos y llorando.

Ese mismo día, los hermanos Amanda y Abel Andrés Navarro, del colectivo Fuera de la Caja Cuba, fueron citados en la unidad policial de la calle Aguilera y retenidos por horas.

Todas las retenciones superaron el límite legal de dos horas que establece la propia legislación cubana para entrevistas policiales.

Mientras el régimen desplegaba su aparato represivo contra activistas y jóvenes, López denunció el abandono en que viven los más vulnerables, en particular en Matanzas.

«En Matanzas las personas desesperan porque han puesto trabas a la venta de carbón, ya que, como es lógico, se está produciendo una desforestación y eso daña el medio ambiente. El precio del carbón se ha disparado. Pero no hay gas, casi no hay leña, no hay electricidad durante días. ¿Quién vela entonces por las personas?», cuestionó la intelectual.

La paradoja es brutal: el régimen restringe la venta de carbón alegando daño ambiental, pero no ofrece ninguna alternativa energética a la población.

El precio del carbón ha escalado hasta entre 1,700 y 5,000 pesos cubanos por saco, equivalente a un salario mensual completo. Los apagones en Matanzas han llegado a cortes consecutivos de entre 85 y 87 horas, mientras que en La Habana superan las 30 horas seguidas.

La crisis energética que padece Cuba es la más grave de su historia. El déficit eléctrico alcanzó un récord de 2,208 MW el 26 de junio, con una disponibilidad de apenas 1,065 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

En ese contexto de desesperación, los cacerolazos se han multiplicado por toda la Isla. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas solo en mayo de 2026, la cifra mensual más alta conocida.

La respuesta del régimen ha sido la represión sistemática: despliegue de fuerzas especiales armadas, cortes de internet y detenciones masivas, incluidos menores de edad.

López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser detenida el 18 de junio cuando se dirigía a una manifestación pacífica en Matanzas, cerró su publicación con una advertencia que muchos leyeron como una alusión directa a las protestas del 11 de julio de 2021: «El verano arrecia. Y no hay nada peor que la indignación en el verano. Ya hemos tenido pruebas de ello. La vida y la dignidad se impondrán siempre. No somos una excepción. ¡Libertad y justicia para todos los cubanos!».