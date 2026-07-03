Chef cubano se reencuentra con su padre en Madrid tras seis años

El chef y emprendedor cubano Elder Alonso, dueño del negocio Locco Pizza en Madrid, compartió un emotivo video en el que documenta el reencuentro con su padre después de seis años separados, en un momento que rápidamente se convirtió en viral entre la comunidad cubana en España.
El video, publicado en su perfil de Facebook, lleva por título «Ya mi padre está con nosotros después de 6 años separados por la distancia» y acumuló en pocas horas más de 69,000 visualizaciones.
El reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto de Madrid, donde Elder reside y tiene su negocio.
Su papá pudo al fin viajar desde Cuba para reunirse con su hijo y sus nietos, quienes fueron todos a recibirlo a la terminal aérea.
La separación de seis años no fue circunstancial: fue una decisión deliberada que Elder Alonso explicó públicamente en abril pasado, cuando reveló el sacrificio detrás del éxito de Locco Pizza.
«Todo el dinero que gastaría yendo a Cuba lo dejé para el proyecto Locco Pizza», escribió entonces el emprendedor, natural de Granma.
En esa misma publicación, Elder fue directo sobre el costo personal de esa apuesta: «Para lograr metas hay que hacer sacrificios grandes como dejar de ver a la familia durante años».
También señaló que fue precisamente esa renuncia lo que marcó un punto de inflexión en su negocio: «Desde que decidí no regresar a la tierra que me vio nacer los resultados económicos los empecé a ver».
Locco Pizza, ubicado en el barrio madrileño de Carabanchel, arrancó durante la pandemia de COVID-19 y se ha consolidado como uno de los referentes de la gastronomía cubana en España gracias a sus paletas de cerdo asado, bocaditos y pizzas elaboradas con pan cubano artesanal hecho en el propio local.
El negocio alcanzó un hito en diciembre de 2024, cuando agotó en un solo día sus 200 reservas de paletas navideñas a unos 50 euros cada una, con una fila de clientes que se extendió por más de cuatro calles.
El reencuentro de Elder con su padre se enmarca en una realidad que comparten miles de familias cubanas fracturadas por la emigración.
Reencuentros similares se han vuelto recurrentes en redes sociales durante los últimos años, reflejando la carga emocional que arrastra una diáspora que en 2023 superaba los 220,000 cubanos residentes en España, según datos de Hypermedia Magazine.
Para Elder, el momento cierra simbólicamente un ciclo de sacrificio que él mismo describió con claridad: «Nunca olvidaré de donde vengo pero debo estar más enfocado en el futuro».
Preguntas frecuentes sobre el reencuentro del chef cubano Elder Alonso y su impacto en la diáspora cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Elder Alonso y por qué su reencuentro con su padre fue tan significativo?
Elder Alonso es un chef y emprendedor cubano que reside en Madrid, donde es dueño del negocio Locco Pizza. Su reencuentro con su padre tras seis años de separación se volvió emotivo y viral, especialmente dentro de la comunidad cubana en España. Este encuentro simboliza el sacrificio personal que muchos emigrantes hacen para alcanzar el éxito en el extranjero, como dejar de ver a sus familias para invertir en sus proyectos personales.
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¿Qué sacrificios hizo Elder Alonso para consolidar su negocio en España?
Elder Alonso decidió no regresar a Cuba y ahorrar el dinero de esos viajes para invertir en su negocio, Locco Pizza, en Madrid. Este sacrificio personal le permitió ver resultados económicos positivos, aunque implicó estar separado de su familia durante años, lo cual es un reflejo común entre los emprendedores cubanos en el extranjero.
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¿Cómo ha influido Locco Pizza en la gastronomía cubana en España?
Locco Pizza se ha convertido en un referente de la gastronomía cubana en Madrid, especialmente conocido por sus paletas de cerdo asado, bocaditos y pizzas elaboradas con pan cubano artesanal. Este negocio ha logrado captar la atención con eventos como el agotamiento de sus reservas de paletas navideñas, lo que refleja su popularidad y éxito entre los clientes.
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¿Qué refleja el reencuentro de Elder Alonso con su padre sobre la diáspora cubana?
El reencuentro de Elder Alonso con su padre destaca la realidad de muchas familias cubanas separadas por la emigración. Este tipo de encuentros se ha vuelto común en las redes sociales, reflejando la carga emocional y el sacrificio que implica la separación familiar para la diáspora cubana, que busca mejorar su situación económica en el extranjero.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.