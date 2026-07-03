Chef cubano se reencuentra con su padre en Madrid tras seis años

El chef y emprendedor cubano Elder Alonso, dueño del negocio Locco Pizza en Madrid, compartió un emotivo video en el que documenta el reencuentro con su padre después de seis años separados, en un momento que rápidamente se convirtió en viral entre la comunidad cubana en España.

El video, publicado en su perfil de Facebook, lleva por título «Ya mi padre está con nosotros después de 6 años separados por la distancia» y acumuló en pocas horas más de 69,000 visualizaciones.

El reencuentro tuvo lugar en el aeropuerto de Madrid, donde Elder reside y tiene su negocio.

Su papá pudo al fin viajar desde Cuba para reunirse con su hijo y sus nietos, quienes fueron todos a recibirlo a la terminal aérea.

La separación de seis años no fue circunstancial: fue una decisión deliberada que Elder Alonso explicó públicamente en abril pasado, cuando reveló el sacrificio detrás del éxito de Locco Pizza.

«Todo el dinero que gastaría yendo a Cuba lo dejé para el proyecto Locco Pizza», escribió entonces el emprendedor, natural de Granma.

En esa misma publicación, Elder fue directo sobre el costo personal de esa apuesta: «Para lograr metas hay que hacer sacrificios grandes como dejar de ver a la familia durante años».

También señaló que fue precisamente esa renuncia lo que marcó un punto de inflexión en su negocio: «Desde que decidí no regresar a la tierra que me vio nacer los resultados económicos los empecé a ver».

Locco Pizza, ubicado en el barrio madrileño de Carabanchel, arrancó durante la pandemia de COVID-19 y se ha consolidado como uno de los referentes de la gastronomía cubana en España gracias a sus paletas de cerdo asado, bocaditos y pizzas elaboradas con pan cubano artesanal hecho en el propio local.

El negocio alcanzó un hito en diciembre de 2024, cuando agotó en un solo día sus 200 reservas de paletas navideñas a unos 50 euros cada una, con una fila de clientes que se extendió por más de cuatro calles.

El reencuentro de Elder con su padre se enmarca en una realidad que comparten miles de familias cubanas fracturadas por la emigración.

Reencuentros similares se han vuelto recurrentes en redes sociales durante los últimos años, reflejando la carga emocional que arrastra una diáspora que en 2023 superaba los 220,000 cubanos residentes en España, según datos de Hypermedia Magazine.

Para Elder, el momento cierra simbólicamente un ciclo de sacrificio que él mismo describió con claridad: «Nunca olvidaré de donde vengo pero debo estar más enfocado en el futuro».