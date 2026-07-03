«Llevamos más de una semana durmiendo en la azotea»: El drama de una madre cubana agobiada con los apagones

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Una residente del municipio Cerro, en La Habana, describió en Facebook las condiciones inhumanas en que vive su familia tras más de una semana de apagones continuos: sin poder aplicarse insulina, sin agua potable y con su hija cubierta de picadas de mosquitos por dormir al aire libre en la azotea de su vivienda.
Odalis Acosta Calderón, del bloque 1, en la calle Vigía, publicó su testimonio directamente en la página de la Empresa Eléctrica de La Habana, donde acumuló miles de reacciones.
«Llevamos más de una semana durmiendo en la azotea de mi casa. Esa foto es de ahora en la mañana, recogiendo el campamento. No puedo ponerme insulina, la niña está llena de picadas de mosquitos y sin agua potable, porque dependo del fluido eléctrico para poner el motor, porque mis tanques son elevados», escribió.
La mujer relató que el día anterior a su publicación, la electricidad llegó a las 3:30 de la tarde y fue cortada a las 5:50, apenas dos horas y veinte minutos de servicio. «No se puede hacer nada», concluyó.
Su denuncia no es un caso aislado.
En los comentarios del mismo post, una residente de La Habana Vieja afirmó: «Así estoy yo, llevo 7 días durmiendo en la azotea, los mosquitos azotando a mi niña que ya no puede con un punto más, y sin ventilador recargable; imagínate tú, están muy caros».
Desde Holguín, otro usuario señaló que muchos duermen en los portales y cocinan con leña.
Un tercero aseguró llevar más de un mes acampando en el balcón con su familia.
El municipio Cerro forma parte del bloque 6 de afectación de La Habana, que el 2 de julio acumuló 24 horas y 35 minutos sin electricidad, según datos de la propia entidad estatal. Ese mismo día, la Empresa Eléctrica de la provincia desconectó decenas de circuitos por una «emergencia en la generación nacional», con un déficit de 2,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW.
La indignación en los comentarios apuntó directamente a la retórica del régimen.
Miguel Díaz-Canel acuñó el término «resistencia creativa» para describir cómo médicos y trabajadores enfrentan los apagones. La respuesta ciudadana fue contundente: «El gran dilema es que los que piden resistencia creativa no están sufriendo lo que la mayoría de la población. Para pensar como pueblo tienes que vivir como vive el pueblo, todo lo demás es pura retórica».
Otros comentarios fueron son más directos: «Es de inhumanos resistir sin luz, sin agua, sin alimentos, en medio de estos apagones, la gente tiene que dormir en la calle o en el patio, azotea, balcón o lo que sea para conciliar el sueño». Alguien más escribió: «Es una masacre sin armas contra el pueblo cubano».
Odalis resumió con amargura lo que millones de cubanos sienten: «Cuando yo veo a un dirigente que dice que hay que resistir, si la maldición existiera, creo que ya ellos no estuvieran en el poder».
La crisis eléctrica que atraviesa Cuba en 2026 es la más grave de su historia reciente. El Sistema Electroenergético Nacional opera con apenas 1,100 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW, dejando sin electricidad simultánea a entre el 65 % y el 70 % del país. En Matanzas se han registrado cortes de hasta 87 horas consecutivas, y en La Habana los apagones promedian más de 30 horas desde hace más de un mes.
El propio Díaz-Canel admitió el 12 de junio ante el Partido Comunista que «la resistencia por sí sola no basta» y que existen «trabas que no vienen del bloqueo», pero sin presentar soluciones concretas.
Mientras tanto, vecinos de La Lisa protestaron frente a la sede del PCC tras más de 50 horas sin electricidad, y residentes de Regla salieron a la calle el jueves tras más de 24 horas sin luz.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba es la más grave de su historia reciente, con apagones que afectan al 65% al 70% del país. El Sistema Electroenergético Nacional opera con un déficit significativo, lo que ha llevado a cortes de electricidad prolongados en varias provincias. Los apagones superan las 30 horas en La Habana y llegan hasta las 85 horas en Matanzas.
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¿Cómo afectan los apagones a la vida diaria de los cubanos?
Los apagones afectan gravemente la calidad de vida de los cubanos, obligándolos a dormir al aire libre y soportar el calor sin ventilación. Además, la falta de electricidad complica tareas diarias como cocinar y conservar alimentos, y tiene un impacto negativo en la salud mental y física de la población, especialmente en niños y ancianos.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano no ha proporcionado soluciones concretas a la crisis eléctrica. Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel ha reconocido la gravedad de la situación, las medidas efectivas para mejorar la generación de electricidad y reducir los apagones no se han implementado, lo que ha generado indignación y protestas entre la población.
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¿Cómo está afectando la crisis eléctrica a la salud pública en Cuba?
La crisis eléctrica ha agravado los problemas de salud pública, con aumentos en enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el zika. La falta de electricidad impide el uso de ventiladores y otros medios para protegerse de los mosquitos, lo que ha llevado a un aumento de casos en niños y adultos. Además, la situación genera estrés, ansiedad y depresión entre la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.