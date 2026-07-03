«Llevamos más de una semana durmiendo en la azotea»: El drama de una madre cubana agobiada con los apagones

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Una residente del municipio Cerro, en La Habana, describió en Facebook las condiciones inhumanas en que vive su familia tras más de una semana de apagones continuos: sin poder aplicarse insulina, sin agua potable y con su hija cubierta de picadas de mosquitos por dormir al aire libre en la azotea de su vivienda.

Odalis Acosta Calderón, del bloque 1, en la calle Vigía, publicó su testimonio directamente en la página de la Empresa Eléctrica de La Habana, donde acumuló miles de reacciones.

«Llevamos más de una semana durmiendo en la azotea de mi casa. Esa foto es de ahora en la mañana, recogiendo el campamento. No puedo ponerme insulina, la niña está llena de picadas de mosquitos y sin agua potable, porque dependo del fluido eléctrico para poner el motor, porque mis tanques son elevados», escribió.

La mujer relató que el día anterior a su publicación, la electricidad llegó a las 3:30 de la tarde y fue cortada a las 5:50, apenas dos horas y veinte minutos de servicio. «No se puede hacer nada», concluyó.

Captura de Facebook / Empresa eléctrica de la Habana / Odalis Acosta Calderón

Su denuncia no es un caso aislado.

En los comentarios del mismo post, una residente de La Habana Vieja afirmó: «Así estoy yo, llevo 7 días durmiendo en la azotea, los mosquitos azotando a mi niña que ya no puede con un punto más, y sin ventilador recargable; imagínate tú, están muy caros».

Desde Holguín, otro usuario señaló que muchos duermen en los portales y cocinan con leña.

Un tercero aseguró llevar más de un mes acampando en el balcón con su familia.

El municipio Cerro forma parte del bloque 6 de afectación de La Habana, que el 2 de julio acumuló 24 horas y 35 minutos sin electricidad, según datos de la propia entidad estatal. Ese mismo día, la Empresa Eléctrica de la provincia desconectó decenas de circuitos por una «emergencia en la generación nacional», con un déficit de 2,100 MW frente a una demanda de 3,200 MW.

La indignación en los comentarios apuntó directamente a la retórica del régimen.

Miguel Díaz-Canel acuñó el término «resistencia creativa» para describir cómo médicos y trabajadores enfrentan los apagones. La respuesta ciudadana fue contundente: «El gran dilema es que los que piden resistencia creativa no están sufriendo lo que la mayoría de la población. Para pensar como pueblo tienes que vivir como vive el pueblo, todo lo demás es pura retórica».

Otros comentarios fueron son más directos: «Es de inhumanos resistir sin luz, sin agua, sin alimentos, en medio de estos apagones, la gente tiene que dormir en la calle o en el patio, azotea, balcón o lo que sea para conciliar el sueño». Alguien más escribió: «Es una masacre sin armas contra el pueblo cubano».

Odalis resumió con amargura lo que millones de cubanos sienten: «Cuando yo veo a un dirigente que dice que hay que resistir, si la maldición existiera, creo que ya ellos no estuvieran en el poder».

La crisis eléctrica que atraviesa Cuba en 2026 es la más grave de su historia reciente. El Sistema Electroenergético Nacional opera con apenas 1,100 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW, dejando sin electricidad simultánea a entre el 65 % y el 70 % del país. En Matanzas se han registrado cortes de hasta 87 horas consecutivas, y en La Habana los apagones promedian más de 30 horas desde hace más de un mes.

El propio Díaz-Canel admitió el 12 de junio ante el Partido Comunista que «la resistencia por sí sola no basta» y que existen «trabas que no vienen del bloqueo», pero sin presentar soluciones concretas.

Mientras tanto, vecinos de La Lisa protestaron frente a la sede del PCC tras más de 50 horas sin electricidad, y residentes de Regla salieron a la calle el jueves tras más de 24 horas sin luz.