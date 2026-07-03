Deportaron a una familia venezolana y el terremoto mató al padre horas después de llegar

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Richard Pereira sobrevivió al colapso del Hotel Santuario La Llanada, en Macuto, estado La Guaira, pero murió horas después en el hospital a causa de las heridas sufridas durante el derrumbe, según relató su esposa Johana Pineda a Telemundo 51.

Richard, Johana y su hijo de siete años, Richi, habían llegado a Venezuela apenas horas antes en el vuelo 164 del programa «Vuelta a la Patria», que repatrió a 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos el 24 de junio.

La familia vivía en Murfreesboro, Tennessee, desde 2023 mientras tramitaba una solicitud de asilo. Johana asegura que firmó una salida voluntaria creyendo que tendría hasta agosto para prepararse, pero fueron detenidos durante una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportados apenas dos días después.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el grupo fue trasladado al Hotel Santuario La Llanada, un edificio que el régimen venezolano usaba habitualmente para recibir a los deportados y que estaba custodiado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Menos de tres horas después de su llegada, a las 6:04 pm, dos sismos de magnitud 7.2 y 7.5 -separados por apenas 39 segundos- sacudieron el norte del país y el edificio colapsó por completo.

En el hotel, las mujeres con niños habían sido separadas de los hombres. Johana estaba con Richi cuando comenzó el derrumbe.

«Nunca solté a mi hijo, siempre lo tuve entre mis brazos. En ese momento pensé que me había muerto. Lo único que hice fue decirle: 'Te amo'», recordó entre lágrimas.

El niño respondió con una frase que su madre asegura no olvidará jamás: «Mamá, yo no me quiero morir».

Ambos sobrevivieron con heridas leves. Richard quedó atrapado entre los escombros y fue rescatado con vida por otros deportados, pero falleció en el hospital poco después.

«Es como una pesadilla. Siento que mi esposo está trabajando y que en cualquier momento va a regresar», dijo Johana.

Luego vino otro golpe: decirle al menor que su padre había muerto. Con ayuda de una psicóloga intentaron encontrar las palabras. «El niño no quería creerlo. Decía que eso no podía ser cierto, que su papá estaba con su abuelo», relató la madre.

La sobrina de Johana, Luisa Quintero Pineda, organizó una campaña de recaudación en GoFundMe desde Nashville, Tennessee, para cubrir gastos funerarios, médicos, vivienda y apoyo psicológico para Johana y Richi. Al momento de la publicación, la campaña había reunido $6,665 de una meta de $20,000.

La tragedia no fue exclusiva de esta familia. Rosvelis Boscan Chacín, de 47 años y padre de siete hijos, llamó a su hija a las tres de la tarde del 24 de junio para pedirle su dirección. Murió tras el colapso del hotel.

Yamil Caldera, de 32 años, detenido por ICE en Arizona, también perdió la vida. Su prima Deisy Urbina lo describió así: «Fue un guerrero porque luchó para salir de ahí, pero no pudo».

Testimonios de familiares denuncian que nadie fue a rescatar a los deportados que sobrevivieron al desastre, quienes tuvieron que salvarse solos, sacando escombros con sus propias manos.

Además, al día siguiente, funcionarios del Sebin cerraron el acceso al hotel y no permitían que las familias se acercaran a buscar a sus seres queridos.

El gobierno de Delcy Rodríguez no ha publicado ninguna lista oficial de víctimas, sobrevivientes ni desaparecidos del vuelo 164.

Los terremotos del 24 de junio son los más devastadores registrados en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El balance oficial al 1 de julio era de 2,295 muertos, 11,267 heridos y 12,841 damnificados, mientras la ONU estima más de 50,000 desaparecidos en todo el país.