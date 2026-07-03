Niño lleva nueve días bajo los escombros en Venezuela: Drones, perros y familiares que aseguran oírlo

Fabio Ignacio Bastardo Navarro, un niño venezolano de nueve años, permanece atrapado bajo los escombros de las Residencias Tahití en Caraballeda, estado La Guaira, desde el doble terremoto del 24 de junio, y este viernes los equipos de rescate desplegaron drones térmicos y perros rastreadores para evaluar las posibilidades de sacarlo con vida.

Según la agencia EFE, Un grupo de rescatistas españoles realizó pruebas con tecnología térmica desde el aire mientras otros especialistas usaron perros entrenados para detectar signos de vida bajo los escombros de la torre de 12 pisos que colapsó en esa localidad costera del norte de Venezuela.

El menor se encuentra a alrededor de seis metros de los rescatistas, procedentes de El Salvador y Argentina, entre otros países. La operación formal de salvamento arrancó a las 11:00 pm del miércoles 1 de julio, según informó Protección Civil.

Lo que mantiene viva la esperanza es el testimonio directo de la familia. Rebeca, abuela del niño, declaró que el domingo pasado Fabio respondió a los llamados con un silbido, y que en la mañana de este viernes escucharon ruidos que parecían golpes provenientes de los escombros. Rescatistas venezolanos también aseguraron haber percibido señales de vida.

Antes de que llegaran los equipos profesionales el domingo, la familia estuvo sola escarbando entre los restos del edificio. «Solos», fue la palabra que usó la abuela para describir esos primeros días de angustia.

El periodista venezolano Román Camacho informó a la 1:00 de la madrugada de este viernes que en ese momento solo permanecían en el lugar familiares y voluntarios venezolanos, ya que los equipos internacionales se habían retirado temporalmente.

Horas antes, a las 7:28 pm del jueves, había anunciado: «Hay vida, aún hay esperanza. Equipos de rescate inician labores para sacar a un niño y dos personas más con vida en las residencias Tahití».

La situación del padre de Fabio es desgarradora. Además de esperar el rescate de su hijo, tuvo que lidiar con una información falsa: un influencer y algunos periodistas afirmaron que el niño ya había sido rescatado, lo que lo obligó a regresar al lugar para comprobar que era mentira. Su hijo mayor se salvó porque ese día se había ido a hacer la tarea con diez amigos, todos ilesos.

Se sospecha que junto a Fabio se encuentra una persona fallecida, supuestamente su madre. Un rescatista señaló además que podrían haber al menos otras seis personas más bajo los escombros del Tahití.

El operativo enfrenta un obstáculo crítico: la estructura del edificio está muy debilitada y los equipos trabajan en asegurarla antes de poder avanzar. Los propios rescatistas reconocen que «esto podría llevar rato».

El caso de Fabio surge un día después del rescate exitoso de Hernán Alberto Gil Flores, vigilante de 43 años que fue sacado con vida el jueves tras ocho días bajo los escombros de un centro comercial en Catia La Mar, en una operación de más de 72 horas con equipos de siete países. Ese rescate, el número 13 logrado por equipos internacionales desde el inicio de la tragedia, llenó de esperanza a los afectados.

Sin embargo, los especialistas advierten que las probabilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen a medida que transcurren las horas.

El doble terremoto del 24 de junio -de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos- ha dejado un balance oficial de al menos 2,595 muertos y 12,400 heridos, según las autoridades venezolanas.

La ONU maneja cifras de hasta 50,000 desaparecidos en todo el país, con La Guaira como epicentro de la devastación y más de 100 edificios colapsados en esa región.