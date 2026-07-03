Llega ayuda de Georgina Rodríguez a Venezuela: así le han agradecido una de sus donaciones

Georgina Rodríguez materializó esta semana su solidaridad con las víctimas de los terremotos de Venezuela al donar cinco camillas de emergencia al Hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas.

La entrega quedó documentada en una historia de Instagram publicada por la cuenta @tash.vi, que etiquetó a la empresaria con el mensaje: «5 camillas de emergencia siendo entregadas en el hospital Dr Domingo Luciani» y «Gracias @georginagio por la donación ». Georgina resubió esa historia en su propio perfil, visibilizando el agradecimiento del centro médico.

Las imágenes muestran a trabajadores descargando grandes cajas de madera de un camión de carga en las instalaciones del hospital, en lo que representa una respuesta directa a la crisis de equipamiento que atraviesa ese centro tras los sismos.

La donación de camillas no fue el único aporte de Georgina. Según reveló el periodista Iván García, amigo cercano de la empresaria, Georgina también entregó 50,000 euros a World Central Kitchen, la organización humanitaria fundada por el chef español José Andrés, que opera activamente en zonas de desastre.

El gesto solidario llega días después de que la propia Georgina expresara su apoyo en redes sociales. El 25 de junio, publicó en sus historias de Instagram una fotografía al cielo con el texto: «Hoy mi corazón reza por Venezuela».

Los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela fueron los más potentes registrados en el país desde 1900: dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el territorio con apenas 39-40 segundos de diferencia, con epicentros cerca de Morón, en el estado Yaracuy.

Las zonas más afectadas fueron Caracas, La Guaira y Maiquetía. El balance oficial del gobierno venezolano, actualizado al 1 de julio, reporta 2,295 fallecidos, 11,267 heridos y 12,841 damnificados.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) asignó una Alerta Roja y estima con un 42% de probabilidad que el número real de fallecidos podría situarse entre 10,000 y 100,000. La ONU maneja cifras de hasta 50,000 desaparecidos en todo el país.

Georgina no fue la única figura pública en sumarse a la solidaridad con Venezuela. Artistas como Shakira, Ricky Martin, Carlos Baute y Alejandro Sanz también expresaron su apoyo en redes sociales desde el primer día.

La NASA estimó experimentalmente que hasta 58,870 edificios podrían estar dañados o destruidos en la región afectada, una cifra que ilustra la magnitud de la devastación que enfrenta Venezuela y que hace especialmente urgente cada aporte de equipamiento médico como el que llegó esta semana al Hospital Domingo Luciani.