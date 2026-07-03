Cubano se reencuentra con su esposa, madre y hermana en Cuba después de 3 años: El momento del que todos hablan

Un joven cubano conocido en TikTok como Sangoçito08 regresó a la isla tras tres años de separación y documentó el emotivo reencuentro con su esposa, su madre y su hermana en un video que conmueve a miles publicado el 29 de junio.

En las imágenes se ve al joven llegar a las afueras de su casa en Cuba, donde lo esperaban sus seres queridos. El encuentro se produjo entre abrazos y lágrimas, en una escena que resume el dolor y la alegría que viven miles de familias cubanas separadas por la emigración.

«Luego de 3 largos años regreso a los brazos de mi madre, de mi esposa, de mi hermana, y de toda mi familia, gracias a Dios, mis Egguns, mis Santos por permitirme regresar a ver mi familia», escribió el joven en la descripción del video.

La mención a los Egúns y los Santos refleja la profunda presencia de la Santería —o Regla de Osha— en la cultura cubana, tanto en la isla como en la diáspora. Los Egúns son los espíritus de los ancestros, venerados como guías y protectores, mientras que los Santos son los orishas, deidades de raíz yoruba sincretizadas con figuras del catolicismo.

Este reencuentro se suma a una tendencia que se ha consolidado con fuerza en TikTok durante 2025 y 2026: cubanos emigrados que documentan su regreso a la isla tras años de ausencia, generando una catarsis colectiva entre los miles de seguidores que viven situaciones similares desde la distancia.

En las últimas semanas, otros casos han conmovido a la comunidad cubana en las redes. Pedro Solano regresó a Cuba tras 20 años de ausencia para abrazar a su madre. Rose sorprendió a su hijo después de 8 años sin verse, en un video que acumuló más de 27,300 visualizaciones. Y la usuaria Yali regresó tras más de cuatro años en un reencuentro que emocionó a miles.

Detrás de cada uno de estos videos hay una realidad devastadora: entre 2021 y 2024, aproximadamente 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla, impulsados por la crisis económica, los apagones, la escasez y la represión. Cuba pasó de rondar los 11 millones de habitantes a estimarse entre 8.6 y 8.8 millones para 2025.

El 38% de las familias cubanas tiene al menos un miembro viviendo fuera del país, según datos de 2023. Las separaciones se prolongan por años debido al alto costo de los pasajes —que pueden superar los 1,000 dólares—, las restricciones migratorias y, en algunos casos, impedimentos legales como el formulario I-220A, que impide a ciertos cubanos en Estados Unidos viajar al exterior. En agosto de 2025, una cubana viajó a la isla para entregar el abrazo que su esposo —retenido por ese formulario— no pudo darle en persona a su propia madre.

Cada reencuentro que se viraliza en TikTok es, al mismo tiempo, el espejo de miles de familias que aún esperan ese momento.