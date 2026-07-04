10,000 detenidos en 5 días: lo que ICE planea antes de noviembre

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) superó las 10,000 detenciones en apenas cinco días a finales de junio de 2026, alcanzando el promedio de 2,000 arrestos diarios que la Casa Blanca había establecido como nuevo estándar operativo, según publicó el New York Times el miércoles. Esta cifra duplica el ritmo máximo registrado a comienzos de año.

El abogado de inmigración Wilfredo Allen III, consultado este viernes por Tania Costa, fue directo al valorar lo que esto significa para quienes tienen citas programadas con ICE: «Absolutamente [les complica la situación]. Y en Miami es peor todavía».

Allen explicó que la situación en el sur de Florida se agravó por los incendios forestales que obligaron a evacuar el Centro de Detención Krome, en Miami-Dade, entre el 20 y el 23 de junio. Los detenidos fueron trasladados a otras instalaciones dentro y fuera de Florida, y ahora la agencia busca recuperar esa capacidad: «Me imagino que están tratando de llenar esas camas otra vez», señaló el abogado.

Para Allen III, detrás de esta escalada hay una motivación política clara vinculada al calendario electoral. «Hay una elección en noviembre. Saben que van a perder en noviembre. Entonces están haciendo lo máximo para detener a la mayor cantidad de personas posible», afirmó.

La presión no se limita a los operativos callejeros. El abogado advirtió que las Cortes de inmigración también operan bajo una lógica de aceleración forzada, con mandatos a los jueces para resolver hasta cien casos por jornada en audiencias masivas conocidas como «Mega-Masters». «Cien casos. Una locura», resumió Allen III. Las Cortes funcionan además con solo 600 de los 800 jueces autorizados, tras los despidos ordenados por la administración Trump.

El cambio de liderazgo en ICE también modificó las tácticas sobre el terreno. Tras el despido de Dan Bongino y Kristi Noem, los nuevos responsables optaron por métodos más discretos —controles de tráfico y citas de presentación— en lugar de las redadas masivas que generaron protestas. «Todo es una estrategia para detener. Es una forma muy agresiva de este gobierno, para tratar de detener y deportar al mayor número de personas posible mientras todavía tengan el poder para hacerlo», resumió Allen III.

En medio de este panorama, el abogado destacó una decisión reciente del Quinto Circuito de Apelaciones que establece que ninguna persona puede permanecer detenida por ICE más de 90 días sin recibir al menos una audiencia de fianza.

«Ayer mismo (por el jueves) había una decisión muy importante en el quinto circuito que, para mi sorpresa, fue a nuestro favor», dijo Allen III, quien calificó el fallo como una señal de que «los fallos están saliendo a nuestro favor poco a poco».

Ante la pregunta de qué hacer si ICE detiene a alguien en una cita, Allen fue enfático: acudir siempre acompañado de un abogado y dejar a alguien esperando fuera. «Si no salga, llama a un abogado para tratar de ayudarle», indicó. El letrado subrayó que su firma acude «casi todos los días» con clientes a las oficinas de ICE, y que esa presencia marca una diferencia decisiva.

Los arrestos de migrantes cubanos aumentaron un 463% entre marzo de 2025 y abril de 2026, con Miami representando el 10% del total nacional. Allen advirtió que ICE ha llegado a detener incluso a ciudadanos y residentes legales: «Es una tragedia horrible en este país».