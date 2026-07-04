El secreto de Castro que Maduro copió para resistir en el poder

Un dirigente opositor venezolano reveló en entrevista con Tania Costa el mecanismo central que ha permitido a la dictadura cubana sobrevivir durante más de seis décadas y que el chavismo adoptó como propio: la estrategia de resistencia resumida en el mantra «si tú resistes, ellos desisten».

Omar González Moreno, dirigente nacional de Vente Venezuela —partido fundado y liderado por María Corina Machado— lo explicó con un detalle que ilustra la frialdad calculada del régimen castrista: en las paredes de la sede del gobierno cubano cuelgan 14 fotografías de jefes de Estado de Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Trump II, como recordatorio permanente de que la dictadura ha sobrevivido a todos ellos.

«Los Castro en Cuba tienen en las paredes de la sede del gobierno 14 fotografías de jefes de Estado de los Estados Unidos como una especie de recordatorio, una especie de mantra que se trasladó a Venezuela: si tú resistes, ellos desisten», afirmó González Moreno en entrevista con CiberCuba.

El dirigente fue categórico al señalar que el chavismo aprendió bien esa lección: «Ellos son buenos alumnos de los Castro en Cuba».

Según González, esa misma lógica explica el comportamiento del régimen venezolano en cada ronda de negociaciones: aparentar apertura, ceder lo mínimo posible y ganar tiempo. «En negociaciones anteriores ha podido obtener lo que procuraba, que no era otra cosa que ganar tiempo para permanecer en el poder», advirtió.

El dirigente opositor señaló que el cálculo actual del régimen —encabezado por Delcy Rodríguez ante la ausencia de Nicolás Maduro— apunta a un horizonte concreto: las elecciones de medio término en Estados Unidos. «A lo mejor están apostando que termine el periodo de Trump y buscando resquicios para mantenerse en el poder con trampas, con penurias, con fracasos», dijo.

Este análisis se enmarca en medio de los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, los más potentes registrados en el país desde 1900. La cifra oficial de fallecidos asciende, a día de hoy, a 2,295 muertos, con más de 11,267 heridos. La NASA estimó que cerca de 59,000 edificios resultaron dañados o destruidos.

González atribuye la magnitud de la catástrofe no solo al fenómeno natural, sino a casi tres décadas de corrupción chavista que desmanteló hospitales, cuerpos de bomberos y fuerzas de seguridad. «En este momento están en una vitrina ante el mundo. Aquí hay que sacar esto de raíz», sentenció.

El dirigente también lanzó un llamado directo a la administración Trump para que no repita con Cuba lo que considera un experimento fallido en Venezuela. «Ojalá Trump termine por hacer las tareas y acabe con esa racha de Venezuela e Irán. Ojalá no se le ocurra hacer un experimento como el de Venezuela porque allí están los resultados».

González recordó que Venezuela fue históricamente uno de los países con mejores vínculos con Washington en el continente. «El pueblo venezolano admira a los Estados Unidos y es el gran aliado de los Estados Unidos. Yo creo que es una de las naciones del continente americano que mejor relaciones ha tenido siempre con Estados Unidos. Hasta que llegó Chávez y rompió esa tradición», subrayó.

Para el dirigente de Vente Venezuela, la conclusión es inequívoca: «El castrismo, el chavismo tienen que sacarlo de raíz porque si no ganan tiempo», y ese tiempo, advirtió, siempre se cobra a costa del sufrimiento de sus pueblos.