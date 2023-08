Tres hermanos cubanos entre criminales más buscados por el FBI en Miami

Estados Unidos continúa tras las huellas de tres hermanos cubanos que figuran entre los 20 criminales y sospechosos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Miami, por haber estafado al Medicare $119 millones de dólares.

Carlos, José y Luis Benítez son buscados por su participación en un plan multimillonario para estafar a Medicare en el área de Miami-Dade, Florida, recuerda este martes una nota de Univision. Sobre Carlos pesa una acusación por “supuestamente proporcionar tratamiento de infusión para el VIH a beneficiarios” del seguro médico.

Los tres hermanos, prófugos de la justifica de EE.UU. desde 2008, fueron acusados de estafar $119 millones de dólares al programa de cobertura médica federal y “lavar parte del dinero en falsas compañías para financiar la compra de propiedades y artículos de lujo en República Dominicana”, según reportes de medios locales.

Carlos Benítez. Fuente: FBI

Los Benítez eran propietarios de una docena de clínicas de atención a pacientes de sida en el área de Miami-Dade. Estas clínicas fraudulentas cobraron al Medicare cifras millonarias para medicinas muy caras destinadas a los enfermos, pero estos eran ficticios.

José Benítez. Fuente: FBI

Carlos, José y Luis Benítez nacieron en Cuba y emigraron a Florida en 1995. Cinco años después recibieron la ciudadanía de Estados Unidos y en 2004 estaban bajo investigación de las autoridades federales.

Luis Benítez. Fuente: FBI

La nota de Univision cita información del FBI acerca de que los tres cubanos podrían haber viajado desde entonces a su tierra natal, República Dominicana o Nicaragua.

No obstante, el diario The Miami Herald informó en septiembre de 2008 que las autoridades cubanas habían arrestado a los estafadores y que no estaba claro si las autoridades estadounidenses tratarían de negociar su entrega.

El reporte indicaba que el Medicare pagó a las compañías de los hermanos Benítez alrededor de 84 millones de dólares entre 2001 y 2004, según los fiscales federales.

Los hermanos, según el diario, invirtieron sus ganancias mal habidas en casas, helicópteros, hoteles, apartamentos, embarcaciones y un parque acuático en el área turística de Bávaro.

Asegura la nota que, después de haber sido encausados bajo cargos federales de fraude en Miami a finales de mayo de 2008, viajaron con sus pasaportes cubanos desde el sur de Florida hasta República Dominicana y después a Cuba.

En Dominicana, la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General tenía en 2008 una lista de 38 propiedades inmobiliarias adquiridas por los hermanos Benítez y personas relacionadas con ellos en ese país, según un reporte de esa época del diario El Nacional.

La lista de los 20 más buscados en Miami por el FBI, reproducida este martes por Univision, incluye a personas que han sido acusadas, o son sospechosas, de terrorismo, asesinatos, secuestros y delitos de cuello blanco.

El reporte insta a las personas que tengan información sobre alguno de estos casos a comunicarse con su oficina local del FBI o con la embajada o consulado estadounidense más cercano.