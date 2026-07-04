Morales Ojeda envía felicitación a EE.UU. por el Día de la Independencia: «Sabemos diferenciar entre un pueblo noble y un gobierno imperial»

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Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miembro del Buró Político, publicó este sábado un mensaje en X felicitando al pueblo estadounidense en el 250 aniversario de su independencia, con una cita atribuida a Fidel Castro que traza una línea entre los ciudadanos norteamericanos y la administración Trump.

«Felicitamos al pueblo de EE.UU. por su Día de la Independencia», escribió Morales Ojeda, para luego reproducir las palabras que atribuye al fallecido líder cubano: «Sabemos diferenciar entre un pueblo noble y solidario, por una parte, y un gobierno imperial y un puñado de odiadores por otro. Somos antimperialistas, no 'antiamericanos'».

El mensaje, acompañado de las etiquetas #Fidel y #CubaEstáFirme, incluyó una imagen de Castro hablando frente a un micrófono con la bandera cubana de fondo.

El gesto resulta llamativo dado el momento en que se produce. Morales Ojeda fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro el 18 de mayo de 2026, en el marco de la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo para sancionar a responsables de represión en Cuba.

En esa misma ronda de sanciones quedaron bloqueados otros 10 altos funcionarios cubanos, entre ellos Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, y Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones, además de tres entidades: la Dirección de Inteligencia (G2), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

Lo que Morales Ojeda llama «gobierno imperial» y «puñado de odiadores» es la misma administración que, apenas tres días antes de sancionarlo, él había desafiado públicamente al presumir de la supuesta transparencia del régimen cubano.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su peor momento en décadas. Desde enero de 2026, la administración Trump bloqueó los envíos de petróleo a Cuba desde Venezuela y México, lo que ha provocado apagones masivos, escasez de alimentos y muertes en hospitales.

En abril, una delegación del Departamento de Estado se reunió en secreto en La Habana y exigió la liberación de presos políticos en un plazo de dos semanas, advirtiendo que «la economía cubana está en caída libre».

El régimen rechazó en mayo una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, y el 24 de junio EE.UU. impuso una nueva ronda de sanciones contra cinco entidades cubanas. Desde enero de 2026, Washington ha acumulado más de 240 sanciones adicionales contra la isla.

La distinción retórica entre el pueblo estadounidense y su gobierno —una constante del discurso revolucionario cubano que el propio Castro repitió durante décadas— aparece en el mensaje de Morales Ojeda como respuesta implícita a esa presión acumulada.

Mientras tanto, la Embajada de EE.UU. en La Habana también publicó su propio mensaje por la fecha: «El futuro de Cuba es brillante, próspero y libre».