Chapman salva y extiende su dominio histórico en Opening Day de la MLB

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El estelar pelotero cubano Aroldis Chapman registró este jueves el salvado número 368 de su carrera durante el Opening Day 2026 de las Grandes Ligas (MLB), cerrando la victoria 3-0 de los Boston Red Sox sobre los Cincinnati Reds en el Great American Ball Park de Cincinnati.

Con esa actuación, según el periodista Francys Romero en Facebook, el cerrador holguinero, de 38 años, empató con Jonathan Papelbon en el puesto 11 de la lista histórica de todos los tiempos en salvados de las Grandes Ligas. Chapman entró al noveno inning y retiró al lado en orden, sellando el primer shutout de los Red Sox en un Opening Day desde 2015.

El partido tuvo como figura principal al abridor Garrett Crochet, segundo en la votación del Cy Young 2025, quien dominó la alineación de Cincinnati durante la mayor parte del juego.

Su rival en el montículo fue Andrew Abbott, abridor de los Reds. Las tres carreras de Boston llegaron en el séptimo inning: un doble de Marcelo Mayer como emergente abrió la puerta, un toque de bunt de Carlos Narváez movió los corredores y un sencillo impulsador de Ceddanne Rafaela definió el marcador final.

El hito tiene un simbolismo especial: Chapman comenzó su carrera en MLB precisamente con los Cincinnati Reds en 2010, tras desertar de Cuba en 2009, y fue cerrador de esa franquicia durante sus primeras temporadas. Este jueves cerró el juego contra su exequipo en el mismo estadio donde debutó en las Grandes Ligas.

Las cifras de Chapman en Opening Days a lo largo de su carrera reflejan una consistencia extraordinaria. El periodista Francys Romero lo resumió así: "El Misil sigue sin permitir carreras en Opening Day: 9.0 IP, 2 H, 0 R, 0.00 ERA, 13 SO". Trece ponches acumulados, apenas dos hits permitidos y ninguna carrera en todos los juegos inaugurales de su trayectoria en las Grandes Ligas.

Chapman llega a este hito respaldado por una temporada 2025 histórica que fue la mejor de su carrera. Lideró a todos los relevistas de la MLB con un ERA de 1.15, fue nombrado Relevista del Año de la Liga Americana y completó su novena temporada con 30 o más salvados, acumulando 32 en total. Además, estableció el récord de los Red Sox con 16 salidas consecutivas sin hits, la tercera racha más larga desde 1901 en la historia del béisbol de Grandes Ligas.

En la lista histórica de salvados de MLB, Chapman se ubica ahora en el puesto 11 junto a Papelbon, con 368. Por encima de él figuran Joe Nathan (377), Dennis Eckersley (390), Billy Wagner (422), John Franco (424), Francisco Rodríguez (437), Craig Kimbrel y Kenley Jansen, Lee Smith (478), Trevor Hoffman (601) y el líder absoluto Mariano Rivera, con 652. El hecho de empatar a Papelbon con los propios Red Sox añade otro nivel de simbolismo, ya que el exlanzador acumuló la mayoría de sus salvados precisamente con esa franquicia entre 2005 y 2016.

Para la temporada 2026, Chapman firmó una extensión de contrato por 13.3 millones de dólares con opción mutua para 2027, consolidándose como el cerrador titular de Boston a los 38 años y con 16 temporadas en las Grandes Ligas. Con 368 salvados y un ERA de carrera de 2.52 en 863 juegos, el holguinero sigue escribiendo su nombre en la historia del béisbol, un salvado a la vez.