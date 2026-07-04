ICE anuncia operativo migratorio masivo en fin de semana festivo

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó este viernes un operativo migratorio a escala nacional que se extenderá durante el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, según informó Telemundo en su edición del mediodía.

La agencia precisó que las acciones se concentrarán en personas con antecedentes penales, órdenes finales de deportación o que representen una amenaza para la seguridad pública.

Ante el anuncio, una abogada consultada por Telemundo recomendó a los inmigrantes celebrar las festividades con cautela, dado el despliegue de agentes federales previsto durante esos días.

El operativo llega en un momento de escalada sin precedentes en el ritmo de detenciones.

Apenas días antes, el ICE superó las 10,000 detenciones en solo cinco días, prácticamente duplicando el promedio registrado a comienzos de 2026, cuando la agencia realizaba alrededor de 1,000 arrestos diarios.

La meta de aproximadamente 2,000 arrestos por día fue establecida directamente por la Casa Blanca, aunque un funcionario federal anónimo advirtió al diario The New York Times que «no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de actividad».

A diferencia de los grandes operativos de alto impacto ejecutados en meses anteriores en ciudades como Chicago o Los Ángeles, la escalada reciente se ha llevado a cabo con un perfil más discreto: controles migratorios, inspecciones de tránsito y acciones en la vía pública.

El anuncio del operativo festivo contrasta con declaraciones previas del llamado «zar de la frontera», Tom Homan, quien en junio había señalado que durante el Mundial de Fútbol 2026 —que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio— «la misión del ICE no es arrestar a personas que estén en el país de manera ilegal», salvo que representen una amenaza para la seguridad nacional.

El operativo del 4 de julio marca un giro respecto a esa postura pública.

Este contexto se enmarca en la política de deportaciones masivas impulsada por la administración Trump desde enero de 2025.

La Secure America Act, firmada el 10 de junio de 2026, asignó 70,000 millones de dólares para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza hasta 2029, con una meta oficial de expulsar un millón de personas en el año fiscal 2025-2026.

La comunidad cubana figura entre las más expuestas a esta escalada. Las detenciones de cubanos crecieron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026, y más de 42,000 cubanos en territorio estadounidense son considerados deportables por el Departamento de Seguridad Nacional.

La oficina del ICE en Miami lideró los operativos con un promedio de 120 arrestos diarios y más de 41,000 detenciones acumuladas desde enero de 2025 hasta abril de 2026.

En paralelo, un juez federal de California bloqueó este viernes, a nivel nacional, la política del ICE que permitía realizar arrestos dentro de los tribunales de inmigración, lo que representa un nuevo freno judicial a las tácticas de la agencia.

Tras la firma de la Secure America Act, Homan declaró que «2026 será un buen año para las operaciones de expulsión», una afirmación que el operativo del fin de semana festivo parece confirmar.