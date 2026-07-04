Desalojados por el terremoto en Venezuela llevan diez días en la calle y protestan por la falta de respuesta del gobierno en La Guaira

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Cientos de familias desalojadas tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio llevan diez días durmiendo en la calle en Caraballeda, sin que el gobierno de Nicolás Maduro haya cumplido su promesa de reubicarlas, según reporta la agencia EFE.

Este sábado, un grupo de vecinos bloqueó la vía de acceso principal a Caraballeda para exigir ser trasladados al complejo hotelero de Las Caracas, destino que las autoridades les habían prometido como refugio temporal y que al décimo día seguía sin concretarse.

«Ya tenemos más de diez días por niños, personas adultas, ahí en la calle», declaró a EFE José Guillén, de 32 años, residente del edificio OPPE 30, una torre blanca de 13 plantas con 192 apartamentos donde vivían unas 300 personas.

El edificio permanece en pie, pero sus interiores están completamente destruidos. En la calle aledaña, niños juegan y pintan en el suelo mientras las familias aguardan rodeadas de neveras, fogones y los pocos enseres que lograron rescatar. En su interior aún permanecen dos cadáveres.

Juan Jiménez, quien vivía en la cuarta planta y pudo recuperar algunas pertenencias tras el sismo, resumió la desesperación colectiva con una pregunta directa: «¿Dónde está el Gobierno? Lo que queremos nosotros es que por lo menos vengan y digan: suban a los autobuses».

Tras las protestas y el bloqueo de la vía, cuatro camiones de la Policía llegaron al mediodía de este sábado para trasladar a las familias a un refugio temporal.

Los colectivos Tupamara, grupos afines al gobierno, participaron junto a las fuerzas de seguridad en la evacuación de mujeres, hombres, niños y mascotas.

La situación de los vecinos de Caraballeda refleja una crisis humanitaria más amplia. Las autoridades calculan que 15,000 personas se han quedado sin techo a causa del doble terremoto, que registró magnitudes de 7,2 y 7,5 separadas por apenas 39 segundos.

El balance oficial al cierre de esta semana asciende a 2,954 fallecidos y más de 16,000 heridos, con 885 edificios afectados y 189 totalmente colapsados. La ONU estima que hasta 50,000 personas podrían estar desaparecidas bajo los escombros.

Entre quienes aún no tienen adónde ir está Belkys Chacón, quien fue atrapada junto a su esposo por la tierra durante el primer temblor mientras atendía su puesto de dulces en la playa. Desde entonces viven a la intemperie, sin colchoneta ni destino claro.

La respuesta del régimen ha sido ampliamente cuestionada. La ONG Provea denunció que los 14,000 militares y policías desplegados se concentraron en el control del orden público y no en garantizar servicios esenciales como agua potable, alimentos o artículos básicos de descanso.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional a partir del 2 de julio y prometió nuevas viviendas para los damnificados antes de que concluya 2026, pero para cientos de familias en Caraballeda esa promesa sigue siendo papel mojado diez días después del desastre.

A nivel internacional, más de 30 países participan en las labores de rescate con unos 3,600 especialistas y más de 1,000 toneladas de ayuda humanitaria, mientras la ONU estima los daños físicos directos en 37,000 millones de dólares, equivalentes al 6% del producto interno bruto venezolano.