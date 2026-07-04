En plena crisis agrícola, Villa Clara quiere producir semillas propias de papa y café en el llano

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Investigadores de Villa Clara trabajan en dos proyectos para reducir la dependencia alimentaria de importaciones, con la producción de semilla autóctona de papa en cuatro municipios y el cultivo de variedades de café adaptadas a zonas llanas,

El anuncio lo realizó Raciel Lima Orozco, vicerrector de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y coordinador del Grupo de Alimentos del Polo Científico Productivo villaclareño, quien reconoció que el contexto es adverso.

"El panorama es difícil para lograr la innovación, hay resultados, pero las condiciones actuales no permiten su aplicación, incluso aquellos que ya tienen aceptación e impactos probados, es muy difícil aplicarlos", puntualizó Lima citado este jueves por la emisora provincial CMHW.

En materia de papa, el objetivo es lograr una producción autóctona que elimine la dependencia de semilla importada, principalmente de Brasil, en colaboración con el Instituto Nacional de Viandas Tropicales (Inivit).

La urgencia de esa meta queda clara con los números. La cosecha de papa 2024-2025 en Villa Clara fue un rotundo fracaso, con apenas 2,240 toneladas en más de 200 hectáreas y un rendimiento de 11 toneladas por hectárea, menos de la mitad del estándar normal de 22,5 y muy lejos del potencial de 30.

A nivel nacional, la producción de papa cayó 51 % al cierre de septiembre de 2025, arrastrada por el encarecimiento de los suministros tecnológicos y la semilla importada.

En cuanto al café, los investigadores desarrollan variedades capaces de crecer en el llano, específicamente en los municipios de Remedios y Placetas, a fin de romper con la concepción tradicional del cultivo en zonas montañosas del oriente cubano.

"Trabajamos con cuatro municipios en la obtención de una semilla de papa para lograr una producción autóctona y que no dependa de la importación; además de un grupo de variedades de café para producir café incluso en el llano, con otra concepción en los municipios de Remedios y Placetas", explicó Lima.

El investigador también mencionó la comercialización, junto a la Geominera del Centro, de un suplemento mineral para el ganado, una premezcla para cerdos y un corrector aviar para la producción de huevos, todos desarrollados con expertos de la casa de altos estudios villaclareña.

El trasfondo de estos proyectos es una crisis alimentaria que el propio régimen reconoce como emergencia nacional, tendiendo en cuenta que Cuba importa entre 70 % y 80 % de los alimentos que consume, más de un tercio de los hogares tiene dificultades graves para acceder a suficiente comida y 98,8 % de los cubanos afirma que los precios han subido drásticamente.

El 19 de junio, el primer ministro Manuel Marrero Cruz presentó 176 transformaciones económicas y sociales ante la Asamblea Nacional, con un eje dedicado a reformas agrícolas que incluye usufructo de tierras por tiempo indeterminado, descentralización de precios y mayores libertades para cooperativas.

Lima confía en que ese paquete de medidas abra espacio para que los resultados científicos ya validados lleguen al consumidor: "Todo lo que se consume en Villa Clara tiene las manos de la ciencia, la tecnología e innovación; quizás el paquete de medidas recientemente aprobadas pueda permitir que esos resultados que han demostrado que tienen validez puedan lograr impactos, aumentar producciones, y que, definitivamente, se vean en el plato del cubano los alimentos a menor costo".