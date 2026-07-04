Denuncia politólogo Roberto Veiga presión del régimen para que abandone Cuba

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El politólogo y jurista cubano Roberto Veiga González denunció este sábado que la tarde del viernes fue interceptado por dos oficiales de emigración al regresar a su casa, en lo que describió como una maniobra de presión para obligarlo a salir de la isla. El propio Veiga lo comunicó en su perfil de Facebook, titulando su publicación con una frase directa: «Presión para que abandone Cuba».

El incidente ocurrió justo después de que Veiga participara por videoconferencia en un evento organizado por la Casa de América en París, junto a la Asociación Francia por la Democracia en Cuba. Al acercarse a su domicilio, fue conducido a lo que los agentes denominaron una «entrevista».

Captura de FB/Roberto Veiga González

«Estos, durante todo el encuentro, preguntaron insistentemente acerca de cuándo compraría mi boleto de regreso a Europa y me aconsejaron, de manera imperativa, la rápida salida de la Isla», escribió el politólogo, quien rechazó categóricamente esa presión.

Su respuesta fue contundente: «No habrá boleto de regreso a Europa. Ratifico que he regresado a Cuba para establecerme de forma permanente en mi país».

Este episodio no es el primero que enfrenta desde su retorno. Veiga volvió a Cuba el 30 de mayo de 2026 tras más de seis años de exilio en España, sin solicitar permiso al régimen ni asumir compromiso alguno, según ha narrado. Al aterrizar en el aeropuerto José Martí fue retenido durante tres horas por agentes de la Seguridad del Estado, cuyo único interés era averiguar quién lo financiaba y quién le daba instrucciones. Su respuesta entonces fue igualmente directa: «A mí nadie me paga, a mí nadie me manda». Durante las dos semanas siguientes vivió bajo vigilancia evidente y sin contacto con nadie, relató recientemente a 14ymedio.

El patrón que describe Veiga responde a una práctica habitual del régimen: en lugar de arrestar abiertamente a figuras con perfil internacional, las autoridades recurren a «entrevistas» con oficiales de emigración o de la Seguridad del Estado para intimidarlos y persuadirlos de que abandonen el país sin generar mayor atención.

Fundador y director de Cuba Próxima, organización creada en 2021 tras las protestas del 11 de julio, Veiga ha convertido esa plataforma en un centro de acción política directa con propuesta constitucional propia y una hoja de ruta para la transición democrática. El jueves, un día antes de ser interceptado, apareció publicada la citada entrevista con 14ymedio en la que advirtió que Cuba podría derivar en una «haitianización norcoreana» si no se producen cambios profundos en el sistema político-institucional.

Sobre las 176 medidas económicas aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de junio, Veiga se mostró escéptico: «Para implementar las reformas están obligados a implementar a la vez reformas institucionales y políticas porque si no, eso no camina. Y digo más, tendrían que cambiar al 99% de las personas que hoy figuran en el Gobierno».

Su convicción de permanecer en la isla, a pesar de la presión, responde a una lógica que ha explicado en varias ocasiones: «Hay que trabajar aquí dentro, que es donde van a ocurrir las cosas». «Estamos decididos a pagar el precio que sea y el costo político que sea para ayudar a sacar a este país de la situación en que se encuentra», declaró.

La denuncia se produce en el contexto de la crisis más severa que atraviesa Cuba en décadas: una caída del PIB proyectada entre 6,5% y 15%, una inflación estimada en torno al 70% interanual y apagones que superan las 24 horas en varias provincias, agravados por la interrupción del suministro de petróleo venezolano. Numerosos seguidores expresaron en redes su solidaridad con Veiga y calificaron la actuación de los oficiales como una muestra más de la represión sistemática contra quienes regresan a Cuba para trabajar por un cambio político desde adentro. «El tiempo se acabó, pero creo que antes de que termine este año deberá comenzar, por un camino u otro, el proceso que haga posible salvar a Cuba», advirtió el politólogo.