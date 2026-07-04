El régimen cubano apuesta por empresas chinas tras nuevas reformas económicas

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El régimen cubano presentó su paquete de 176 transformaciones económicas y sociales como una oportunidad sin precedentes para atraer inversión china a la Isla, en un momento en que la economía cubana atraviesa su peor crisis en décadas.

El escenario elegido fue la Conferencia para la Cooperación entre América Latina y el Caribe y la provincia china de Jiangsu, celebrada el viernes en Yangzhou, informó Granma.

Allí, Albert Panton León, cónsul general de Cuba en Shanghai, expuso ante el foro empresarial las ventajas que, según el régimen, ofrecen las nuevas medidas aprobadas por la Asamblea Nacional el 19 de junio.

Las reformas que el régimen vende como atractivo inversor

Entre las medidas que Panton León destacó ante el empresariado chino figuran la reducción de trámites, la descentralización hacia los municipios, una mayor participación del sector privado, facilidades arancelarias y la posibilidad de invertir incluso en el sector bancario y financiero.

Las reformas permiten además derechos de superficie de hasta 99 años para proyectos extranjeros.

El cónsul invitó al empresariado chino a explorar sectores que aprovechen «tanto los recursos naturales del país como la alta preparación de su capital humano», más allá de rubros tradicionales como la biotecnología -donde ya existen cinco empresas mixtas Cuba-China-, el turismo, el tabaco y la minería niquelífera.

Explicó al Foro que las nuevas medidas podrían transformar positivamente la relación comercial con empresas y entidades de China, el mayor socio comercial de Cuba desde 2017.

El paquete de 176 medidas, organizado en 23 ejes temáticos, incluye la autorización de banca privada, la eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y la quiebra selectiva de empresas estatales inviables.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz describió el objetivo del paquete como «recuperar la economía y preservar las conquistas de la Revolución».

China, escudo económico ante las sanciones de Washington

El trasfondo de la apuesta por China es una crisis sin precedentes. La CEPAL proyecta una contracción del PIB cubano del 6,5% para 2026, la peor de América Latina, mientras Cuba acumula una caída total de casi 26 % desde 2020.

A ello se suman apagones de más de 24 horas -con un déficit récord de 2,208 MW registrado el 25 de junio- y más de 240 sanciones impuestas por la administración Trump desde enero, incluyendo aranceles secundarios a países que suministren petróleo a Cuba. La Isla lleva cuatro meses consecutivos sin crudo venezolano.

En ese contexto, Panton León argumentó que ampliar los nexos con China «permitiría robustecer la capacidad del archipiélago para resistir el asedio extremo al que está sometido, a la par de propulsar la producción de bienes primarios, sostener servicios básicos, y ampliar el volumen del intercambio comercial».

China ha financiado 49 parques fotovoltaicos y el embajador Hua Xin comprometió la construcción de 92 parques solares para 2028, con una capacidad de 2,000 MW.

El funcionario cubano agradeció la participación del empresariado chino en el cambio de la matriz de generación eléctrica en Cuba, «uno de los frentes más golpeados por el bloqueo estadounidense, y que más afecta hoy a la población y al normal funcionamiento de la economía nacional», sostuvo.

En enero, Xi Jinping aprobó además una donación de emergencia de 80 millones de dólares y 60,000 toneladas de arroz.

El modelo chino como referente declarado

Díaz-Canel reconoció en octubre de 2025 que el proceso de reforma chino «constituye un referente» para la estrategia económica cubana.

Sin embargo, analistas y opositores han calificado las 176 medidas como «reformas chinas tardías», señalando una diferencia clave: a diferencia de China o Vietnam, el régimen insiste en mantener el control estatal como eje central.

En el foro de Yangzhou, el funcionario chino Xu Wei, ministro consejero del Departamento de Asuntos de América Latina y el Caribe, reafirmó la postura de Pekín: «Ante la acelerada evolución de los cambios sin precedentes en un siglo y los profundos ajustes del escenario internacional, China y los países de América Latina y el Caribe mantienen invariablemente los principios de respeto mutuo e igualdad en sus relaciones».

Mientras el régimen vende sus reformas al empresariado chino como una oportunidad histórica, Cuba ocupa el último lugar en el ranking económico de América Latina para 2026, y los cubanos responden con escepticismo: «Descárguenlas y se comen y se alumbran con las medidas en papel», resumió un comentario que se viralizó en redes sociales tras la publicación del paquete.