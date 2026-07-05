Viceministro cubano acusa a «políticos mafiosos del sur de Florida» de atacar servicios médicos de Cuba

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Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores del régimen cubano, publicó este domingo en X una serie de mensajes en los que responsabilizó al Departamento de Estado de EE.UU. y a lo que denominó «políticos mafiosos del sur de Florida» de privar a decenas de miles de personas en América Latina, el Caribe y África del acceso a servicios de salud.

En su hilo, el funcionario afirmó que «el criterio de éxito en la política agresiva de EEUU contra Cuba también se mide por la cantidad de comunidades, las decenas de miles de personas de América Latina, el Caribe, África y otras partes del mundo que quedan privadas de acceso a servicios de salud».

En un segundo mensaje, Cossío completó su argumento señalando que «esa privación es resultado de la presión que imponen sobre respectivos gobiernos de esas comunidades el Departamento de Estado y políticos mafiosos del sur de Florida».

Las declaraciones del viceministro se producen en medio de un repliegue acelerado de las brigadas médicas cubanas en varios países, impulsado por la presión de la administración Trump.

Desde enero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio impuso restricciones de visado a funcionarios de países que contratan médicos cubanos, calificando el programa de «práctica atroz de esclavitud moderna» y «trabajo forzado».

Al menos cuatro países han cancelado o no renovado sus contratos con las brigadas durante 2026.

Jamaica puso fin a casi 50 años de cooperación en marzo; Honduras no renovó su convenio y 168 médicos cubanos debieron abandonar el país; Guatemala anunció el fin progresivo del programa; y Guyana también cerró su acuerdo.

El régimen cubano defiende sus misiones como «cooperación solidaria», pero organismos internacionales y el gobierno estadounidense señalan que el Estado retiene entre el 60% y el 97.5% del salario pagado por los países receptores.

En México, por ejemplo, un médico cubano recibe apenas 200 dólares de un pago mensual de 3,750 dólares.

El programa genera al régimen más de 4,900 millones de dólares anuales y es una de sus principales fuentes de divisas.

En el mismo hilo, Cossío añadió un tercer mensaje de tono ideológico en el que afirmó que «el capitalismo dio origen a la esclavitud moderna y la trata de esclavos, al fascismo y el nacismo, al apartheid y el sionismo, al negocio del tráfico humano y de narcóticos», aunque reconoció que «también promovió avances en la ciencia y la cultura, y enriqueció a los más poderosos».

No es la primera vez que el viceministro protagoniza episodios polémicos en redes sociales.

En mayo calificó de «cómplices» a quienes apoyan una intervención militar en Cuba, y en junio respondió a las últimas medidas de Rubio calificando las sanciones de carácter «extraterritorial» e «inverosímil».

El Parlamento Europeo aprobó en abril de 2025 la Enmienda 311, que también califica las brigadas médicas cubanas como «esclavitud moderna», en línea con la posición de Washington.

Cuba mantiene actualmente más de 16,000 colaboradores de salud en 50 países, según datos del propio régimen, cifra que podría reducirse aún más si la presión de Washington sobre los países receptores continúa escalando.