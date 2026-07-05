EE.UU. asume control operativo del tráfico aéreo en Maiquetía tras terremotos en Venezuela

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Marines y aviadores estadounidenses tomaron el control operativo de la torre de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, trabajando junto a controladores venezolanos desde el 1 de julio de 2026, según confirmó el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM).

El despliegue responde a los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, dejando al menos 2,954 fallecidos y más de 16,592 heridos al 4 de julio, según cifras oficiales.

El sismo destruyó infraestructura crítica del aeropuerto: techos hundidos, pistas agrietadas y el colapso del Centro de Control de Área dejaron paralizado el flujo de ayuda humanitaria internacional hacia el país.

Para revertir esa situación, el 621st Contingency Response Wing de la Fuerza Aérea de EE.UU. desplegó 110 aviadores especializados que asumieron la gestión de las operaciones de torre y en tierra, restaurando el tráfico de aeronaves de carga humanitaria.

Según SOUTHCOM, la intervención «ha ayudado a despejar cuellos de botella logísticos, asegurando que suministros vitales, equipo pesado y personal de ayuda lleguen a las líneas del frente».

El operativo se ejecuta bajo la dirección del Departamento de Estado como parte de la respuesta humanitaria del gobierno estadounidense, en una coordinación que SOUTHCOM calificó de apoyo directo a las operaciones lideradas por la diplomacia civil.

Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran a militares con uniformes MultiCam y MARPAT —Fuerza Aérea y Marines, respectivamente— trabajando codo a codo con controladores civiles venezolanos frente a las consolas de radar y comunicaciones de la torre.

EE.UU. elevó su compromiso financiero a más de 300 millones de dólares en ayuda, luego de que el presidente Donald Trump autorizara una primera partida de 150 millones el 25 de junio.

El operativo militar incluye más de 1,300 marines de la Fuerza de Combate Litoral-24, aeronaves C-17, C-130, MV-22 Osprey, CH-47 Chinook y helicópteros UH-60 Blackhawk, además del buque USS Fort Lauderdale operando en el Puerto de La Guaira con embarcaciones anfibias.

La ONU estimó hasta 50,000 desaparecidos y más de 6.7 millones de personas afectadas, mientras la NASA evaluó por satélite 58,870 edificios dañados o destruidos y más de 1.2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira.

Los daños económicos del desastre se calculan en 6,700 millones de dólares, según fuentes internacionales, en lo que constituye el peor desastre sísmico de la historia reciente de Venezuela.

Esta es una operación sin precedentes en términos de cooperación militar directa entre EE.UU. y Venezuela, dos países que no mantenían relaciones diplomáticas plenas desde hace años, y que ahora comparten personal en la torre de control del principal aeropuerto venezolano.