EE.UU. asume control operativo del tráfico aéreo en Maiquetía tras terremotos en Venezuela

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Marines y aviadores estadounidenses tomaron el control operativo de la torre de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, trabajando junto a controladores venezolanos desde el 1 de julio de 2026, según confirmó el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM).
El despliegue responde a los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio, dejando al menos 2,954 fallecidos y más de 16,592 heridos al 4 de julio, según cifras oficiales.
El sismo destruyó infraestructura crítica del aeropuerto: techos hundidos, pistas agrietadas y el colapso del Centro de Control de Área dejaron paralizado el flujo de ayuda humanitaria internacional hacia el país.
Para revertir esa situación, el 621st Contingency Response Wing de la Fuerza Aérea de EE.UU. desplegó 110 aviadores especializados que asumieron la gestión de las operaciones de torre y en tierra, restaurando el tráfico de aeronaves de carga humanitaria.
Según SOUTHCOM, la intervención «ha ayudado a despejar cuellos de botella logísticos, asegurando que suministros vitales, equipo pesado y personal de ayuda lleguen a las líneas del frente».
El operativo se ejecuta bajo la dirección del Departamento de Estado como parte de la respuesta humanitaria del gobierno estadounidense, en una coordinación que SOUTHCOM calificó de apoyo directo a las operaciones lideradas por la diplomacia civil.
Las imágenes difundidas por el Comando Sur muestran a militares con uniformes MultiCam y MARPAT —Fuerza Aérea y Marines, respectivamente— trabajando codo a codo con controladores civiles venezolanos frente a las consolas de radar y comunicaciones de la torre.
EE.UU. elevó su compromiso financiero a más de 300 millones de dólares en ayuda, luego de que el presidente Donald Trump autorizara una primera partida de 150 millones el 25 de junio.
El operativo militar incluye más de 1,300 marines de la Fuerza de Combate Litoral-24, aeronaves C-17, C-130, MV-22 Osprey, CH-47 Chinook y helicópteros UH-60 Blackhawk, además del buque USS Fort Lauderdale operando en el Puerto de La Guaira con embarcaciones anfibias.
La ONU estimó hasta 50,000 desaparecidos y más de 6.7 millones de personas afectadas, mientras la NASA evaluó por satélite 58,870 edificios dañados o destruidos y más de 1.2 millones de toneladas de escombros solo en La Guaira.
Los daños económicos del desastre se calculan en 6,700 millones de dólares, según fuentes internacionales, en lo que constituye el peor desastre sísmico de la historia reciente de Venezuela.
Esta es una operación sin precedentes en términos de cooperación militar directa entre EE.UU. y Venezuela, dos países que no mantenían relaciones diplomáticas plenas desde hace años, y que ahora comparten personal en la torre de control del principal aeropuerto venezolano.
Preguntas Frecuentes sobre la Intervención de EE.UU. en Venezuela tras los Terremotos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué EE.UU. asumió el control operativo del tráfico aéreo en el aeropuerto de Maiquetía?
EE.UU. asumió el control operativo del tráfico aéreo en el aeropuerto de Maiquetía para asegurar la llegada de ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela. Los sismos dañaron gravemente la infraestructura del aeropuerto, paralizando el flujo de suministros vitales. El despliegue estadounidense busca despejar cuellos de botella logísticos y facilitar la llegada de equipo y personal de ayuda a las zonas más afectadas.
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¿Cuáles fueron las magnitudes de los terremotos que afectaron a Venezuela?
Los terremotos que afectaron a Venezuela tuvieron magnitudes de 7.2 y 7.5, siendo los más potentes registrados en el país en más de 125 años. Estos sismos causaron una devastación significativa, tanto en términos de infraestructura como de víctimas humanas, en varias regiones del país.
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¿Qué tipo de asistencia proporciona EE.UU. a Venezuela tras los terremotos?
EE.UU. proporciona asistencia humanitaria a gran escala, que incluye un compromiso financiero de más de 300 millones de dólares y el despliegue de personal militar y equipos especializados de rescate. Esta asistencia está destinada a apoyar los esfuerzos de socorro, despejar rutas logísticas y asegurar que los suministros lleguen a las áreas más necesitadas.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno venezolano a la intervención de EE.UU.?
El gobierno venezolano ha aceptado oficialmente la asistencia de EE.UU., lo que marca un giro significativo en las relaciones entre ambos países. Esta colaboración se da en un contexto de normalización diplomática, facilitado por la nueva administración venezolana tras la captura de Nicolás Maduro. La asistencia estadounidense se ha convertido en un eje central del nuevo vínculo bilateral.
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¿Qué impacto económico han tenido los terremotos en Venezuela?
Los terremotos han causado un impacto económico estimado en 6,700 millones de dólares, equivalente al 6% del PIB venezolano. Los daños incluyen la destrucción de miles de edificios y una infraestructura crítica, afectando gravemente la economía y las condiciones de vida en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.