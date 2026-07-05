Trump agradece a FIFA por revertir «una gran injusticia» contra Folarin Balogun

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El presidente Donald Trump publicó este domingo en su plataforma Truth Social un mensaje de agradecimiento a la FIFA tras conocerse que el organismo revocó la tarjeta roja del delantero Folarin Balogun, figura indiscutible de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026.

«Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia», escribió Trump en un mensaje breve pero directo que refleja el seguimiento cercano que el mandatario ha dado al torneo que coorganiza su país junto a México y Canadá.

El Comité Disciplinario de la FIFA anunció este domingo la suspensión de la sanción derivada de la tarjeta roja directa que Balogun recibió en el minuto 64 del partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio en el Levi's Stadium de San Francisco.

La expulsión se produjo tras una revisión del VAR por un pisotón accidental en el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic, una acción que generó un intenso debate entre ex árbitros y analistas sobre si la falta merecía la máxima sanción.

La FIFA fundamentó su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender total o parcialmente una medida disciplinaria.

La sanción queda en período de prueba de un año: si Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares, se aplicará de forma automática.

Se trata de la primera tarjeta roja revocada en la Copa del Mundo 2026, una decisión inédita que ha generado polémica internacional, con críticas sobre la posible influencia del país anfitrión en las resoluciones del organismo.

Gracias a la medida, el delantero del AS Mónaco estará disponible para el partido de octavos de final que Estados Unidos disputará contra Bélgica este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Balogun, de 25 años, es el máximo goleador de su selección en el torneo con cuatro tantos en cuatro partidos.

El delantero marcó un hat-trick histórico en el debut ante Paraguay —el primero de un estadounidense en un Mundial desde Bert Patenaude en 1930— y anotó el primer gol ante Bosnia antes de ser expulsado, en un partido que Estados Unidos ganó 2-0 con diez hombres durante más de 25 minutos.

Trump ha mantenido una implicación activa con la selección a lo largo del torneo: llamó personalmente al entrenador Mauricio Pochettino y al capitán del equipo la víspera del debut, y felicitó públicamente al equipo tras la goleada 4-1 sobre Paraguay.

El mandatario tiene previsto asistir a la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde espera ver a su selección competir por el título.