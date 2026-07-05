Al menos 34 españoles fallecidos y 140 desaparecidos tras sismos en Venezuela

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de España elevó este sábado a 34 el número de ciudadanos españoles muertos a consecuencia del doble terremoto que devastó el norte de Venezuela el 24 de junio, dos más que el balance del viernes, mientras que 140 españoles permanecen desaparecidos y 11 siguen atrapados bajo los escombros.

La cifra de desaparecidos también se redujo respecto al día anterior, cuando el ministerio contabilizaba 155 personas sin localizar.

Las autoridades españolas reiteraron que las líneas de emergencia consular permanecen activas y pueden consultarse a través de los perfiles oficiales tanto del Ministerio como de la Embajada en Caracas, e instaron a los ciudadanos españoles en territorio venezolano a hacer uso de esos recursos.

El doble sismo —de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos— sacudió el norte de Venezuela con epicentro en el estado Yaracuy y causó una destrucción sin precedentes en el estado La Guaira, la zona costera más afectada, donde colapsaron 158 de los 189 edificios con derrumbe total registrados en todo el país.

Según el último balance oficial del gobierno venezolano, los sismos dejaron al menos 2.954 muertos. Unas 15.050 personas perdieron sus viviendas y 86.117 familias han recibido atención.

España encabeza la lista de países con mayor número de víctimas extranjeras confirmadas.

Portugal reportó hasta el 30 de junio 53 fallecidos y al menos 86 desaparecidos; Colombia informó de 24 ciudadanos muertos; Argentina, seis; y Brasil, Chile, Italia y Cuba también registraron fallecidos y desaparecidos entre sus nacionales.

Entre las víctimas cubanas, una familia de seis integrantes encabezada por Yadina de la Caridad Yáñez Linares, instructora de ciclismo conocida como «Yadina la Cubana», fue hallada sin vida el 29 de junio bajo los escombros en La Guaira, y al menos 32 cubanos permanecen desaparecidos.

En paralelo a la tragedia humana, España desplegó un hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con capacidad quirúrgica y hasta 20 camas, cuyo funcionamiento fue confirmado el viernes por el ministro José Manuel Albares. Madrid también movilizó un millón de euros de ayuda de emergencia.

Las labores de rescate, en las que participan unos 3.000 efectivos procedentes de 33 países según la ONU, continúan activas más de diez días después de los sismos.

El caso más emblemático fue el de Hernán Gil, venezolano de 43 años rescatado con vida tras ocho días sepultado en Catia La Mar, en una operación de 72 horas con casi 100 rescatistas de diez países. El viernes, una mujer de 70 años fue extraída con vida después de nueve días bajo el hormigón.

Este doble terremoto es considerado el peor registrado en Venezuela en más de 100 años, y la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos y más de 6,76 millones de afectados en todo el país.