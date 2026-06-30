Muere una familia cubana bajo los escombros del terremoto en Venezuela

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Los seis integrantes de una familia cubana que permanecían desaparecidos desde los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio fueron encontrados sin vida este domingo, poniendo fin a varios días de angustiosa búsqueda entre los escombros en el estado La Guaira.

Según confirmó Martí Noticias a partir de testimonios de familiares, los cuerpos fueron recuperados entre los restos de los edificios Oasis Beach y Resjurel y el Hotel Chipis Beach, en Playa Grande, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

Las víctimas son Yadina de la Caridad Yáñez Linares, de 36 años, instructora de ciclismo conocida como «Yadina la Cubana» y natural de Sandino, Pinar del Río; su esposo, Alain Rodríguez Rojas, también oriundo de ese municipio; el hijo de ambos, Dylan Xander Rodríguez Yáñez, de apenas seis años y nacido en Venezuela; la madre de Yadina, Gladys María Linares; y los padres de Alain, Raudel Diosdado Rodríguez Cabrera y Teresa Rojas Rodríguez, naturales de Ciego de Ávila.

Yadina fue vista por última vez en el gimnasio del Hotel Chipis Beach, en Catia La Mar, poco antes de que los sismos provocaran el colapso de varias edificaciones. El resto de sus familiares se encontraba en los edificios Oasis Beach y Resjurel cuando ocurrió el derrumbe.

La única sobreviviente directa del núcleo familiar es Valentina, hija mayor de Alain, quien reside en Valencia, Venezuela.

Liliane García Linares, hermana de Yadina y residente en Estados Unidos, confirmó el hallazgo de los cuerpos y explicó que ahora la familia intenta organizar su traslado.

«Estamos recuperando los cuerpos para incinerarlos y ver si los puedo traer a los Estados Unidos, porque toda la familia está aquí», declaró.

La recuperación de los restos continúa siendo compleja. Ailin Rodríguez Rojas, hermana de Alain, explicó que algunos cuerpos ya fueron extraídos, pero permanecen junto a decenas de víctimas en un depósito mientras se realizan las labores de identificación.

«Los cuerpos del niño, de Alain y de mis padres ya se pudieron recuperar, pero están en un depósito con otros cadáveres y el reconocimiento es difícil; estamos en esas gestiones», señaló.

La noticia ha causado una profunda conmoción en Sandino, Pinar del Río, donde vecinos y amigos recuerdan a la familia como personas trabajadoras y muy queridas por la comunidad.

Nidia Ramos, vecina de Yadina, la describió como «una muchacha muy emprendedora, muy alegre, siempre sonriendo, con mucho amor por su niño», mientras que de Gladys recordó que «no daba lo que le sobraba, sino que compartía lo que tenía, sin importarle quedarse sin nada al día siguiente».

Como miles de cubanos, la familia había emigrado en busca de mejores oportunidades económicas. Yadina pasó varios años viajando entre Cuba y Venezuela antes de establecerse definitivamente en ese país junto a sus seres queridos.

«Los cubanos emigran por la escasez de todo que hay aquí y el bajo salario. La perdimos, es un golpe muy duro», lamentó Ramos.

La tragedia familiar ocurrió en medio de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, considerados por el Servicio Geológico de Estados Unidos los más intensos registrados en el país desde 1900.

El estado La Guaira fue declarado zona de desastre después del colapso de más de 250 edificios. Hasta el cierre de este domingo, el balance oficial ascendía a 1,719 fallecidos y 5,034 heridos, mientras que la ONU estima que unas 50,000 personas permanecen desaparecidas.

Tras los sismos, al menos 32 cubanos fueron reportados como desaparecidos en plataformas ciudadanas, la mayoría en el estado La Guaira. Ante la magnitud de la tragedia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba habilitó la línea telefónica 7 8321484 para que las familias puedan reportar la situación de sus allegados en Venezuela.

Un amigo de la familia resumió el sentimiento que ha dejado la tragedia entre quienes los conocieron: «Hoy el cielo acoge a una hermosa familia —tu esposo, tu hijo, tu mamá, tus suegros—, siempre unidos».