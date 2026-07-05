DeSantis aprovecha el aniversario de EE.UU. para enviar contundente mensaje contra el socialismo

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El gobernador de Florida Ron DeSantis aprovechó el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos para lanzar un mensaje ideológico contundente desde el Monte Rushmore, donde participó en el programa de Sean Hannity transmitido en vivo por Fox News y trazó una línea clara entre el conservadurismo de los Padres Fundadores y lo que calificó como el socialismo regresivo del alcalde de Nueva York Zohran Mamdani.

En sus declaraciones desde Keystone, Dakota del Sur, DeSantis fue tajante sobre el origen de los derechos: «Vienen de Dios, punto. No hay más debate sobre eso. El gobierno tiene que ser limitado o no serlo. Si lo es, entonces siempre tenemos que tener un gobierno limitado».

El gobernador dirigió sus críticas directamente a Mamdani, el alcalde socialista que el día anterior había pronunciado un discurso en el Ayuntamiento de Nueva York criticando a los agentes de inmigración, a Elon Musk y a los oligarcas.

«Cuando veo a los Mamdani del mundo, básicamente están ofreciendo estas ideas. Dicen que son progresistas. En realidad son regresivos. Son cosas que los Padres Fundadores rechazaron», afirmó DeSantis en el programa de Hannity desde el Monte Rushmore.

Para DeSantis, el 250º aniversario es una oportunidad de reivindicar una herencia histórica que considera excepcional: «Tuvimos la suerte de contar con Padres Fundadores que empeñaron sus vidas, fortunas y honor sagrado de la manera en que lo hicieron y cuando lo hicieron».

Horas antes, en su cuenta de X, el gobernador había resumido su postura con una frase que se volvió viral: «En el 250 aniversario de América, sé un Coolidge, no un Mamdani».

La referencia a Calvin Coolidge, el 30º presidente de Estados Unidos y símbolo del conservadurismo republicano por su defensa del gobierno limitado y la reducción de impuestos, sintetiza la contraposición que DeSantis establece entre la tradición fundacional y el socialismo democrático que representa Mamdani.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York el 1 de enero de 2026 tras ganar las elecciones del 4 de noviembre de 2025 con el 50.4% de los votos.

Miembro de los Demócratas Socialistas de América, es el primer alcalde musulmán y de ascendencia surasiática de la ciudad, además del más joven desde 1892. Al asumir el cargo declaró: «Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático».

El Monte Rushmore fue también el escenario del discurso que Donald Trump pronunció la noche del 3 de julio, en el que calificó al comunismo como «la mayor amenaza para nuestro país, incluso más que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor o el 11-S».

También afirmó que «puedes ser leal a Karl Marx o puedes ser leal a Estados Unidos, no puedes ser ambas cosas».

El acto fue organizado por Freedom 250, alianza público-privada vinculada a la Casa Blanca, e incluyó un sobrevuelo de cazas F-35 de la Guardia Aérea Nacional de Dakota del Sur.

El contexto político del aniversario refleja una fractura profunda en la sociedad estadounidense: según una encuesta de Gallup publicada en torno a la fecha, ocho de cada diez ciudadanos creen que los Padres Fundadores no estarían orgullosos del país actual, y un 59% considera que los mejores años de la nación quedaron atrás.

DeSantis cerró su intervención con una reflexión sobre la herencia histórica que, a su juicio, los estadounidenses deben reivindicar: «Tenemos la oportunidad ahora, con el 250 aniversario, de mirar atrás y decir que somos herederos de un legado extraordinariamente bueno».