Socialista Zohran Mamdani jura como alcalde de Nueva York con un llamado a "gravar a los ricos"

Zohran Mamdani, un socialista democrático de 34 años, se convirtió oficialmente en alcalde de la ciudad de Nueva York tras prestar juramento el jueves en una ceremonia pública celebrada en las escaleras del Ayuntamiento de Manhattan, marcando el inicio de un cambio generacional y político en el liderazgo de la ciudad más poblada de Estados Unidos.

Ante una multitud de varios miles de personas, Mamdani prometió impulsar una agenda "agresiva" orientada a hacer de Nueva York una ciudad más asequible para los trabajadores.

En su primer discurso como alcalde, reiteró compromisos centrales de su campaña, como la implementación de guarderías infantiles universales, la promoción de alquileres asequibles y el establecimiento de un servicio de autobuses gratuito.

"Responderemos ante todos los neoyorquinos, no ante ningún multimillonario u oligarca que crea que puede comprar nuestra democracia", afirmó. "Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático".

La toma de posesión incluyó la participación de figuras clave del ala progresista del Partido Demócrata como el senador Bernie Sanders, a quien Mamdani considera su principal inspiración, y la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

Durante la intervención de Sanders, la multitud estalló en aplausos y comenzó a corear "gravar a los ricos", en apoyo a la idea de que millonarios y multimillonarios paguen más impuestos.

A pesar del intenso frío, la ciudad habilitó un área de observación a lo largo de Broadway para que miles de personas pudieran seguir la ceremonia mediante transmisión en vivo.

Horas antes de la ceremonia pública, Mamdani había prestado juramento de manera privada en los primeros minutos del Año Nuevo en la histórica estación de metro City Hall, clausurada desde hace décadas y accesible solo en visitas guiadas.

En ese acto utilizó el Corán, el libro sagrado del islam, convirtiéndose en el primer alcalde de Nueva York en jurar sobre este texto, un gesto que reflejó su fe musulmana.

El nuevo alcalde, ex legislador estatal, centró su campaña en el alto costo de vida y fue uno de los críticos más severos del presidente Donald Trump en temas como la inmigración.

Su elección en noviembre -con una participación récord de más de dos millones de votantes- lo llevó a obtener el 50 % de los votos, casi diez puntos por delante de Andrew Cuomo, quien se presentó como independiente, y con amplia ventaja sobre el republicano Curtis Sliwa.

Dean Fuleihan, su nuevo vicealcalde, adelantó que la administración impulsará aumentos de impuestos a los millonarios para cumplir las promesas de campaña y equilibrar el presupuesto municipal, y aseguró que no prevé un éxodo de los residentes más ricos como consecuencia de estas medidas.

La llegada de Mamdani al poder ha tenido repercusión a nivel nacional. Su estilo ha sido adoptado por algunos demócratas y, al mismo tiempo, utilizado por los republicanos como punto de contraste ideológico de cara a las próximas elecciones intermedias.

El presidente Donald Trump llegó a acusarlo de "comunista", aunque aseguró que estaba dispuesto a "ayudarlo un poco", luego de advertencias de recortes de fondos federales a la ciudad si Mamdani resultaba electo.

Nacido en Kampala, Uganda, e hijo de la cineasta Mira Nair y del académico Mahmood Mamdani, el nuevo alcalde emigró a Nueva York en su infancia, se graduó en Estudios Africanos y forjó su trayectoria política desde el activismo estudiantil hasta la Asamblea Estatal.

Su estilo, influido por un lenguaje inclusivo, referencias culturales y una identidad pública marcada por su fe musulmana, le permitió conectar con comunidades inmigrantes, jóvenes precarizados y trabajadores del transporte y la vivienda pública.

Su elección ha sido vista como una señal del avance del progresismo urbano en Estados Unidos, pero también ha despertado inquietud entre demócratas moderados y sectores empresariales, que temen un giro ideológico radical en la gestión de la ciudad.

En paralelo, resurgen críticas por declaraciones pasadas en las que evitó calificar como dictadores a Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, afirmando que su visión de "socialismo democrático" no se vincula con la represión en Cuba o Venezuela, sino con garantizar que "cada neoyorquino pueda vivir una vida digna".

Estas posturas han generado inquietud entre comunidades cubanas y venezolanas del área metropolitana, que cuestionan su ambigüedad frente a gobiernos autoritarios.

Con su toma de posesión, Mamdani inaugura una nueva etapa política en Nueva York, respaldada por una base electoral amplia y un discurso que promete transformar la ciudad con una agenda de justicia social y redistribución, al tiempo que enfrenta un escenario político nacional polarizado y expectativas encontradas entre sus ocho millones de residentes.