Mbappé fulmina el sueño paraguayo y mete a Francia en cuartos de final

Kylian Mbappé Foto © Captura de ESPN

Vídeos relacionados:

Francia derrotó este sábado a Paraguay por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, disputados en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y avanzó a cuartos de final con un torneo impecable de cinco victorias en cinco partidos.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 70 mediante un penalti que convirtió Kylian Mbappé, el máximo goleador histórico de los Mundiales, para romper el cerrojo defensivo que Paraguay había mantenido durante más de una hora de juego.

Los galos dominaron el partido de principio a fin con una superioridad estadística aplastante: 76% de posesión frente al 24% de los sudamericanos, 15 tiros contra cinco, y 11 córners frente a uno solo de Paraguay.

Pese al dominio, la efectividad francesa fue limitada en la primera mitad, que terminó sin goles.

Solo cinco de los 15 disparos galos encontraron el arco rival, lo que explica el ajustado marcador final.

Paraguay intentó frenar el juego con hasta 12 faltas cometidas y realizó cuatro cambios en la segunda mitad —Canale por Alderete en el minuto 58, Caballero por Enciso en el 61, y Mauricio y Ávalos por Gómez y Almirón en el 71— sin lograr equilibrar el encuentro.

Francia también movió el banquillo: Doué entró por Barcola en el minuto 61, cuando el extremo ya acumulaba una tarjeta amarilla desde el minuto 19.

Los galos terminaron el partido con tres amonestaciones en total —Barcola, Koné en el 81 y Olise en el 90—, mientras Paraguay no recibió ninguna.

Una de las jugadas más destacadas fue precisamente la entrada de Doué tras la salida de Barcola, que coincidió con el tramo decisivo del partido: apenas nueve minutos después, Mbappé transformó el penalti que selló el pase a cuartos.

Con este resultado, Francia encadena cinco victorias consecutivas en el torneo, tras golear a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1) y Suecia (3-0) en dieciseisavos, siempre bajo la dirección de Didier Deschamps.

Paraguay, que había protagonizado la gran sorpresa del torneo al eliminar a Alemania en penales el 29 de junio en Boston, queda eliminado del Mundial 2026 tras alcanzar los octavos por primera vez desde Sudáfrica 2010.

Francia disputará su partido de cuartos de final entre el 9 y el 12 de julio, con la vista puesta en una tercera final consecutiva: los galos ganaron en Rusia 2018 y cayeron en Qatar 2022.