“El comunismo tendrá que responder por sus víctimas”: la artista cubana Selene Perdomo desmonta el discurso de Díaz-Canel

A juicio de Perdomo, el régimen cubano insta a la violencia y a la persecución

La artista y directora de teatro cubana Selene Perdomo Chacón, residente en Barcelona, afirmó este sábado que "en algún momento las víctimas del comunismo tendrán que ser resarcidas", porque "hay mucha gente que ha perdido parte de su vida, ha perdido su familia por culpa de los comunistas y ellos tienen esa responsabilidad, tendrán que asumirla en algún momento".

Así aseveró Perdomo ddurante una entrevista en directo con la periodista Tania Costa de CiberCuba, emitida en el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, en la que también analizó las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel al periódico puertorriqueño Claridad.

El mandatario cubano, consultado sobre los cacerolazos que sacuden la isla, respondió con una frase que generó amplio rechazo en la diáspora.

"Tóquenle la cacerola a los vecinos del Norte, que son los que nos tienen en apagón", dijo el mandatario quien atribuyó la crisis energética únicamente al embargo estadounidense, en lugar de asumir la parte de responsabilidad del régimen.

Perdomo no tardó en desmontar ese argumento con contundencia: "Ese discurso ya hace agua, ya no se lo cree nadie y aún así siguen apelando a ellos, se han quedado sin recursos, no se pueden inventar nada más, están en punto muerto".

La artista habanera remató con ironía: "Mira, yo de verdad creo que en Cuba ahora no hay ni ajo, y no entiendo cómo si no hay ajo se repite más que el ajo".

La crisis energética que Díaz-Canel atribuye al embargo tiene cifras concretas: el déficit de generación eléctrica supera los 2,000 MW, con 11 unidades termoeléctricas fuera de servicio este sábado, y apagones que alcanzan hasta 23 horas diarias en algunas zonas del país.

Ese agotamiento del régimen se refleja también en las calles, si se tiene en cuenta que se registraron 107 protestas en Cuba durante junio, con La Habana liderando las manifestaciones, y desde marzo se han contabilizado más de 1,300 cacerolazos en todo el territorio.

En ese contexto, Perdomo también reflexionó sobre la comunicación política de quienes se oponen al comunismo, aludiendo a declaraciones del presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre la necesidad de que los líderes no izquierdistas mejoren la forma de transmitir su mensaje.

"Ya no estamos en el ciclo de las ideologías sino de las cosas concretas", señaló Perdomo parafraseando a Bukele, y añadió que la derecha "es muy pragmática y muy centrada en A más 1 más 2 es igual a 3, pero tiene que buscar otros mecanismos para emitir el mensaje".

Sobre la amenaza comunista en términos más amplios, Perdomo fue directa: "No podemos mirar hacia otro lado ante el peligro y la amenaza del comunismo", y vinculó esa advertencia al discurso pronunciado este sábado por el presidente estadounidense Donald Trump con motivo del 4 de julio, en el que se reafirmó en esa lucha.

El Parlamento Europeo registró en mayo una cifra récord de 1,281 presos políticos en Cuba, encarcelados por disentir del régimen, incluyendo menores de edad, una realidad que contrasta con el relato oficial que Díaz-Canel ofreció al periódico Claridad de Puerto Rico en vísperas del aniversario estadounidense.