Hasta 500 pesos por una vuelta en los aparatos: así reabre el parque infantil Los Caballitos de Artemisa

El Estado celebra la reapertura de un parque que terminó rescatando la iniciativa privada

Vídeos relacionados:

El parque infantil Elpidio Valdés, conocido como Los Caballitos de Artemisa, reabrió sus puertas este sábado bajo gestión privada, con cientos de familias en la jornada inaugural y precios de entre 100 y 500 pesos cubanos por vuelta en cada aparato.

La reapertura fue posible gracias a la alianza entre la Asociación del Proyecto de Desarrollo Local Sueños Mágicos y la mediana empresa no estatal Manu DyLara.

La iniciativa nació en abril, cuando Lie Lara Ramos y su esposo celebraron en el parque el primer cumpleaños de su hijo y advirtieron el potencial de la instalación, detalló el periódico oficial El artemiseño.

"Nos motivamos, mi esposo y yo, al celebrar en este parque el primer año de nuestro hijo, y reconocer las reservas de la instalación; de ahí que al ser aprobada la propuesta concebimos un espacio de recreación y esparcimiento, en primera instancia, para los niños y también para la familia", explicó Lara.

Las obras de rehabilitación incluyeron el rescate del carrusel de caballitos, la estrella y las sillitas voladoras, la reparación de la cerca perimetral, bancos, carpas e iluminarias con energía solar, además de pintura multicolor.

Entre las novedades destacan los llamados Dinotrony, vehículos con forma de dinosaurio cuyas baterías soportan hasta 200 kilos, y un canopy de unos 40 metros de largo diseñado e instalado por la mediana empresa Grupo Olix.

"Este es uno de los mejores parques de Cuba por la extensión y ubicación", afirmó Yohanier Oliva Lago, al frente de Grupo Olix, quien añadió que la instalación tiene capacidad para proyectar un segundo canopy del mismo tipo.

El parque también ofrece almuerzos de comida criolla, helados, panes, pizzas, juguetes y animación con payasos, todo bajo la responsabilidad estatal de la empresa de Alojamiento que administra la instalación.

Sin embargo, la jornada inaugural dejó en evidencia dos problemas, largas colas desde la entrada hasta para adquirir las papeletas, y unos precios que generan debate en el contexto de la crisis económica cubana, reconoció el medio de prensa.

"La recreación infantil es una demanda insatisfecha y este parque viene a saciar esa sed", reconoció aunque advirtió asimismo que la experiencia inaugural "merece muchas manos y voluntades, precisa pensamiento y organización".

Pagar 500 pesos por una sola vuelta en un aparato representa un gasto considerable para cualquier familia en un país donde el salario promedio mensual ronda los 7,000 pesos, equivalentes a unos 12 dólares al tipo de cambio informal, y la canasta básica supera los 96,000 pesos.

Este patrón no es exclusivo de Artemisa. El Jalisko Park en la barriada habanera del Vedado cobra 1,000 pesos por persona, lo que supone 4,000 pesos para una familia de cuatro.

Un parque acuático en Ciego de Ávila llegó a cobrar 500 pesos por apenas 30 minutos de baño para niños.

En el extremo opuesto, instalaciones que permanecen bajo gestión estatal se han deteriorado hasta el abandono. El parque El Mambisito en Holguín presenta techos desaparecidos, bancos robados y atracciones fuera de servicio, mientras que el solar del parque Los Caballitos en esa misma ciudad se convirtió en un vertedero improvisado.