Reabre parque acuático en Hialeah tras siete años cerrado: Será gratis hasta el 13 de agosto

Bucky Dent Water Park de Hialeah este viernes 31 de julio de 2026

El Bucky Dent Water Park de Hialeah, Florida, volvió a abrir sus puertas el viernes 31 de julio después de siete años de cierre, en una ceremonia encabezada por el alcalde Bryan Calvo que reunió a funcionarios municipales, empleados de la ciudad y familias de la comunidad.

Según reportó l acto comenzó a las 11:30 a.m. en las instalaciones ubicadas en 2240 West 60th Street, con corte de cinta incluido.

Calvo había anunciado la reapertura a través de sus redes sociales, donde calificó el regreso del parque como un momento muy esperado por la comunidad.

Entrada gratuita y actividades familiares

Durante la jornada inaugural, el acceso fue completamente gratuito y los primeros 100 asistentes recibieron un vale para comida y otro para postre.

La gratuidad se extenderá hasta el 13 de agosto, solo en los días programados:

-martes y jueves de 11:30 a.m. a 5:30 p.m.

-sábados y domingos de 12:30 p.m. a 6:30 p.m.

La ciudad no informó cuáles serán las tarifas una vez concluido ese período de acceso libre.

Una renovación de varios años y millones de dólares

El parque cerró alrededor de 2019 por el deterioro de sus instalaciones, y la magnitud de las obras prolongó su inactividad mucho más allá de lo previsto.

La rehabilitación se ejecutó por etapas, según detalló Diario Las Américas:

-en 2021 la ciudad autorizó la compra de una zona de juegos acuáticos con 19 elementos por hasta 227,118 dólares.

-en octubre de 2024 el Ayuntamiento aprobó un contrato de hasta 435,671 dólares para renovar la piscina de actividades.

-en 2025 se adquirieron equipos para la sala de bombas por hasta 103,278 dólares.

La inversión total ascendió a aproximadamente 4 millones de dólares.

Calvo reconoció que prácticamente todo el sistema necesitaba intervención.

«Todo tenía problemas. Hubo que instalar bombas nuevas para la filtración, filtros nuevos y reemplazar todos los equipos del área de actividades», declaró.

El alcalde señaló además que la reapertura se retrasó aproximadamente una semana por el proceso de inspección y aprobación del Departamento de Salud de Florida.

Toboganes, río lento y zona infantil

El complejo renovado dispone de dos toboganes acuáticos de aproximadamente 30 pies -unos 9,1 metros- de altura, una piscina principal y una zona infantil con piscina de poca profundidad y parque de chorros de agua.

El parque también cuenta con un río lento, zonas de descanso, espacios accesibles para personas en silla de ruedas, puestos de comida y estacionamiento.

Forma parte de un centro recreativo más amplio que incluye gimnasio, edificio techado para actividades comunitarias, parque infantil, baños públicos y campos de sóftbol.

Una victoria temprana para el alcalde más joven de Hialeah

Calvo, quien asumió la alcaldía en enero de 2026 a los 28 años convirtiéndose en el dirigente municipal más joven en la historia de Hialeah, presentó la reapertura como una de las primeras victorias concretas de su administración.

«Después de siete años, Bucky Dent Water Park finalmente vuelve a abrir, y las familias de Hialeah tendrán nuevamente un lugar para nadar, reunirse y disfrutar juntas», declaró el alcalde.

Destacó además el esfuerzo del equipo municipal: «Es testimonio del gran equipo que hemos podido formar. Todo el mundo estuvo trabajando; terminaron a las 11 de la noche, pero se pudo lograr a tiempo para que las personas lo disfruten este verano».

El parque lleva el nombre de Russell Earl «Bucky» Dent, exbeisbolista de las Grandes Ligas que creció en Hialeah y es recordado por su jonrón decisivo el 2 de octubre de 1978 en el juego de desempate entre los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston.

La reapertura tiene especial relevancia para Hialeah, la ciudad con mayor concentración de cubanos en Estados Unidos, donde más del 72% de sus residentes son de origen cubano.