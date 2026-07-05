Pediatra cubano denuncia que un hombre se presentó en su casa para agredirlo tras una consulta médica

El médico pidió a sus seguidores que lo ayudaran a identificar al individuo agresor

El doctor Daniel Del Toro González, médico del hospital pediátrico de Las Tunas, denunció este sábado que un hombre se presentó en su domicilio acompañado de su esposa y un niño de uno o dos años en brazos con la intención de agredirlo, días después de haberle atendido a su hijo por un dolor de oído.

En una publicación en su perfil de Facebook, el galeno relató que el menor que atendió presentaba llanto ocasional y molestia en el oído, sin fiebre ni signos de alarma.

En ese momento les indicó que el niño debía ser valorado por Otorrinolaringología, especialidad disponible en ese mismo instante en el centro médico. La familia no acudió a esa consulta.

Captura de Facebook/Daniel del Toro González

"En lugar de acudir a esa consulta, varios días después decidieron presentarse en mi vivienda para intentar agredirme", escribió Del Toro, quien describió cómo el hombre permanecía en la parte baja del edificio invitándolo a bajar, mientras su esposa y el niño estaban delante de él.

El médico publicó una fotografía del individuo, así como un breve video, tomados desde una ventana con rejas de su edificio, y pidió a sus seguidores que lo ayudaran a identificarlo.

"Aún no entiendo qué los llevó a exponer a un menor de edad a una situación como esa", señaló.

La publicación generó una amplia reacción. Varios usuarios advirtieron sobre un posible vínculo del agresor con la Seguridad del Estado, con el argumento de que un paciente común difícilmente conocería la dirección particular del médico.

"Honestamente, deben de ser de la Seguridad. Es la forma más fácil de entender que tengan tu dirección", escribió uno de los comentaristas, quien dijo haber vivido una situación similar por otorgar bajas médicas de forma gratuita.

Otros usuarios apuntaron al patrón de responsabilizar a los galenos cuando los familiares no siguen las indicaciones.Un colega médico relató en los comentarios el caso de un niño con dengue clásico cuya madre ignoró las instrucciones y llegó en estado crítico, intentando luego culpar al servicio.

"En Cuba ya no se puede trabajar de médico. Te pagan una miseria de salario y después aguantar agresión de los pacientes", escribió otro usuario.

También hubo quienes advirtieron sobre una posible "encerrona". "No subestimes ese acto, por muy estúpido que parezca. Eso de ir a tu casa huele a encerrona", alertó otro comentarista.

El propio denunciante resumió el trasfondo del problema: "Cumplir con nuestro deber no debería significar tener que temer por nuestra seguridad, y mucho menos que alguien se presente en nuestra propia casa para intimidarnos o agredirnos".

Del Toro es un médico con perfil activo en redes sociales, conocido por sus reflexiones críticas sobre el sistema de salud cubano. Apenas días antes había publicado una reflexión viral sobre por qué seguía ejerciendo la medicina en Cuba "por terquedad", en medio de un sistema que empuja a los galenos hacia el sector privado o la emigración.

El 12 de junio, el médico intensivista Leudis Alfonso Minguía fue agredido físicamente durante su guardia en el Hospital de Cárdenas, en Matanzas, por un hombre vinculado a las fuerzas del orden.

También en junio una doctora denunció represalias tras exponer irregularidades en su policlínico.

Cuba perdió más de 30,000 médicos entre 2021 y 2024, pasando de 106,131 galenos a 75,364, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, mientras un médico recién graduado gana menos de 16 dólares al mes.