“Una escena sacada del Apocalipsis”: reportero describe la devastación en la zona cero de La Guaira, Venezuela

Un reportero que ingresó este sábado a la zona cero de Catia La Mar, en el estado venezolano de La Guaira, describió la devastación causada por los terremotos del 24 de junio como una escena "sacada del Apocalipsis", tras recorrer una ciudad que describió como "en pérdida total".

El testimonio, difundido por NTV365oficial y compartido ampliamente en redes sociales, entre ellas por el usuario de X Cristian Crespo F., muestra el estado de la franja costera diez días después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela.

"He ido a zonas de desastre, he ido a terremotos y ves que son áreas afectadas, sectores de la ciudad. Aquí es todo, o sea, una ciudad entera en pérdida total. Esto es indescriptible", afirmó el reportero.

Según su testimonio, prácticamente todos los edificios del sector quedaron inutilizables y solo pueden ser demolidos o sometidos a una reconstrucción de gran magnitud.

A la destrucción provocada por los terremotos se sumaron al menos ocho incendios registrados el 2 de julio en Catia La Mar, atribuidos al retorno abrupto del servicio eléctrico, lo que agravó aún más los daños en la ciudad.

La Guaira concentra 158 de los 189 edificios con colapso total registrados en Venezuela. Además, un análisis satelital de la NASA identificó 58,870 edificaciones dañadas en el país y estimó 1,2 millones de toneladas de escombros solo en ese estado.

"Estas personas necesitan mucha, mucha ayuda. Perdieron todo; aquí la ayuda es desde cero, desde lo más básico. Niños, personas de la tercera edad, jovencitos... la ciudad entera. Cada habitante de esta ciudad perdió todo", agregó el periodista.

El reportero cerró su testimonio con un llamado urgente a la comunidad internacional para realizar donaciones a organizaciones benéficas, subrayando que "cada pequeño aporte hace la diferencia" para un país que enfrenta su peor desastre sísmico en más de cien años.

Habitantes de todas las edades se refugian en gimnasios y carpas habilitadas en la zona, sin perspectivas claras de reubicación. Cientos de familias en Caraballeda llevan 10 días durmiendo en la calle pese a la promesa del gobierno de trasladarlas al complejo hotelero de Las Caracas.

Mientras cientos de familias continúan refugiadas en gimnasios y carpas sin una solución habitacional, la ONG Provea denunció que los 14,000 militares y policías desplegados por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez se han concentrado en tareas de control del orden público y no en garantizar servicios esenciales como agua, alimentos o artículos básicos para los damnificados.

Pese al abandono institucional, la esperanza no se ha extinguido del todo. Más de 3.000 efectivos de 33 países participan en las labores de rescate. Entre los casos emblemáticos figura el de Hernán Gil, venezolano de 43 años rescatado con vida tras ocho días sepultado, y el de una mujer de 70 años extraída viva el viernes 3 de julio, después de nueve días bajo el hormigón.

El balance oficial asciende a 2,954 muertos y 16.592 heridos, cifra que creció en 309 fallecidos en un solo día.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) proyecta con 42 % de probabilidad entre 10,000 y 100,000 muertos totales, mientras la ONU estima hasta 50,000 desaparecidos. La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremotos Venezuela registraba más de 35,564 personas sin localizar.