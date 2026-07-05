En una Cuba a oscuras, el estadio Latinoamericano se ilumina para una discoteca hasta la madrugada

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El periodista y crítico de danza Ahmed Piñeiro Fernández denunció este sábado que el Estadio Latinoamericano de La Habana funciona como una discoteca nocturna hasta las cuatro de la madrugada, mientras el resto de la ciudad permanece sumida en los apagones.

"Una ciudad (un país más bien) a oscuras, y ¿en? (al menos por) el Estadio Latinoamericano una 'flamante' discoteca, que suele extenderse hasta las 4 de la madrugada, cuyo 'ruido' molesta; y en estas circunstancias, insulta", escribió Piñeiro en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Ahmed Piñeiro Fernández

La fotografía que acompañó el texto muestra una estructura brillantemente iluminada en medio de un entorno urbano completamente oscuro, captada de noche desde una ventana o azotea cercana al recinto.

El estadio, conocido como El Coloso del Cerro y con capacidad para unos 55,000 espectadores, fue abierto a publicidad y patrocinios comerciales mediante la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, vigente desde el 13 de mayo, con gestión a cargo de Cubadeportes S.A., informó el propio estadio al anunciar la medida.

La denuncia llega en uno de los peores momentos energéticos de la historia reciente de Cuba. Este sábado, 11 unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio -seis en avería y cinco en mantenimiento-, con un déficit proyectado para el pico nocturno de 2,050 MW.

La Habana acumula cortes de entre 20 y 30 horas continuas, y el déficit nacional superó los 2,200 MW el pasado 25 de junio, lo cual estableció un récord histórico que casi fue igualado el 3 de julio tras la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, su decimoséptima avería en lo que va de año.

"Pues el insulto es general. La Piragua tiene montada una plataforma con reflectores y llena de luces una tremenda fiesta y a unos metros todo un barrio a oscuras que hoy no tuvo ni dos horas de electricidad no hay respecto por el dolor del pueblo", comentó un ciudadano en el post de Piñeiro.

Justamente en junio, un usuario en redes sociales criticó que La Piragua del Malecón mantiene fiestas iluminadas hasta la madrugada, mientras barrios enteros de la capital sufren apagones prolongados.

Ese mismo mes, el San Juan Camagüeyano se celebró con hogueras y comparsas al tiempo que Camagüey padecía cortes severos.

En mayo, un residente del área del edificio Focsa denunció que su zona tuvo apenas cuatro horas de luz mientras el festival Cubadisco en el Pabellón Cuba permanecía completamente iluminado.

Y en octubre de 2025, el hotel Capri en El Vedado celebró una fiesta con música a todo volumen, mientras barrios enteros de La Habana permanecían a oscuras.

El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas solo en abril de 2026, de las cuales 153 estuvieron directamente ligadas a los cortes eléctricos y la falta de agua, una cifra que refleja el agotamiento de una población que ve cómo la luz se garantiza para el espectáculo mientras sus hogares permanecen a oscuras.