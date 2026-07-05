En una Cuba a oscuras, el estadio Latinoamericano se ilumina para una discoteca hasta la madrugada

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El periodista y crítico de danza Ahmed Piñeiro Fernández denunció este sábado que el Estadio Latinoamericano de La Habana funciona como una discoteca nocturna hasta las cuatro de la madrugada, mientras el resto de la ciudad permanece sumida en los apagones.
"Una ciudad (un país más bien) a oscuras, y ¿en? (al menos por) el Estadio Latinoamericano una 'flamante' discoteca, que suele extenderse hasta las 4 de la madrugada, cuyo 'ruido' molesta; y en estas circunstancias, insulta", escribió Piñeiro en su perfil de Facebook.
La fotografía que acompañó el texto muestra una estructura brillantemente iluminada en medio de un entorno urbano completamente oscuro, captada de noche desde una ventana o azotea cercana al recinto.
El estadio, conocido como El Coloso del Cerro y con capacidad para unos 55,000 espectadores, fue abierto a publicidad y patrocinios comerciales mediante la Ley 179 del Sistema Deportivo Cubano, vigente desde el 13 de mayo, con gestión a cargo de Cubadeportes S.A., informó el propio estadio al anunciar la medida.
La denuncia llega en uno de los peores momentos energéticos de la historia reciente de Cuba. Este sábado, 11 unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio -seis en avería y cinco en mantenimiento-, con un déficit proyectado para el pico nocturno de 2,050 MW.
La Habana acumula cortes de entre 20 y 30 horas continuas, y el déficit nacional superó los 2,200 MW el pasado 25 de junio, lo cual estableció un récord histórico que casi fue igualado el 3 de julio tras la salida de la termoeléctrica Antonio Guiteras, su decimoséptima avería en lo que va de año.
"Pues el insulto es general. La Piragua tiene montada una plataforma con reflectores y llena de luces una tremenda fiesta y a unos metros todo un barrio a oscuras que hoy no tuvo ni dos horas de electricidad no hay respecto por el dolor del pueblo", comentó un ciudadano en el post de Piñeiro.
Justamente en junio, un usuario en redes sociales criticó que La Piragua del Malecón mantiene fiestas iluminadas hasta la madrugada, mientras barrios enteros de la capital sufren apagones prolongados.
Ese mismo mes, el San Juan Camagüeyano se celebró con hogueras y comparsas al tiempo que Camagüey padecía cortes severos.
En mayo, un residente del área del edificio Focsa denunció que su zona tuvo apenas cuatro horas de luz mientras el festival Cubadisco en el Pabellón Cuba permanecía completamente iluminado.
Y en octubre de 2025, el hotel Capri en El Vedado celebró una fiesta con música a todo volumen, mientras barrios enteros de La Habana permanecían a oscuras.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,133 protestas solo en abril de 2026, de las cuales 153 estuvieron directamente ligadas a los cortes eléctricos y la falta de agua, una cifra que refleja el agotamiento de una población que ve cómo la luz se garantiza para el espectáculo mientras sus hogares permanecen a oscuras.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y el uso del Estadio Latinoamericano en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Estadio Latinoamericano funciona como discoteca mientras La Habana sufre apagones?
El Estadio Latinoamericano ha sido habilitado para eventos nocturnos, como una discoteca, en medio de una grave crisis energética en Cuba, lo que ha generado críticas debido a que muchos barrios de La Habana experimentan cortes eléctricos prolongados. Esta situación refleja una gestión prioritaria del gobierno cubano hacia ciertos eventos o lugares, mientras la población sufre carencias básicas.
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¿Cuál es la situación actual de los apagones en Cuba?
Cuba enfrenta una de las peores crisis energéticas de su historia reciente, con apagones que pueden durar entre 20 y 30 horas continuas en La Habana. El país ha experimentado un déficit energético sin precedentes, agravado por el deterioro de las plantas termoeléctricas y la escasez de combustible.
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¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la crisis energética?
La población cubana ha mostrado un creciente descontento a través de protestas y manifestaciones, incluyendo cacerolazos y gritos de "¡Libertad!" en respuesta a los prolongados apagones y la falta de servicios básicos. La situación refleja el hartazgo y la desesperación de un pueblo que se siente desatendido por su gobierno.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para abordar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado justificar la situación actual mencionando problemas estructurales y falta de combustible. Se han anunciado reformas económicas, pero estas son percibidas como insuficientes por la población, que sigue reclamando soluciones efectivas y equitativas para el suministro eléctrico y otros servicios esenciales.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.