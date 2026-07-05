Cinco detenidos por robo de aceite dieléctrico en estación de bombeo en Guantánamo

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Cinco personas permanecen detenidas tras el robo de 110 litros de aceite dieléctrico de dos de los tres transformadores de la Estación de Bombeo «La Indiana», en el municipio El Salvador, Guantánamo, un hecho que afectó directamente el suministro de agua a la comunidad, según informó el perfil oficialista de Facebook «Guantánamo y su Verdad».
La Policía detuvo inicialmente a tres individuos identificados como autores materiales del robo.
Poco después, la investigación condujo hasta dos receptadores vinculados a un camión del sector particular, a quienes los ladrones habían vendido 80 litros del aceite sustraído por 120,000 pesos cubanos.
La resolución rápida del caso fue posible gracias a la información aportada por vecinos y un especialista de la empresa eléctrica, cuya identidad no fue revelada.
Según la fuente, «la información aportada por la comunidad fue decisiva para esclarecer rápido el caso y llegar hasta los autores materiales».
El Director de la Empresa Eléctrica en Guantánamo, Joaquín Díaz, confirmó que las afectaciones al sistema de bombeo fueron consecuencia directa del robo, lo que agravó aún más la ya crítica situación hídrica del municipio El Salvador, donde más de 15,000 habitantes carecen de servicio directo de agua por 15 estaciones de bombeo inoperantes y los ciclos de distribución mediante pipas pueden extenderse hasta 25 días.
El aceite dieléctrico, indispensable para el funcionamiento y la refrigeración de los transformadores eléctricos, se ha convertido en un bien codiciado en el mercado negro cubano, donde se revende como combustible sustituto para tractores y maquinaria agrícola a precios de entre 600 y más de 1,000 pesos por litro.
Esta dinámica ha disparado una epidemia de robos de aceite dieléctrico en toda la Isla durante 2025 y 2026, impulsada por la crisis energética y la escasez de combustibles.
Entre los casos más graves registrados este año figuran el robo en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, que dejó sin electricidad al templo y su hospedería, y el robo de 600 litros en Amancio, Las Tunas, que privó de electricidad al 40 % de ese municipio y afectó a casi 5,000 clientes.
Frente a la proliferación de estos delitos, el régimen cubano ha endurecido su respuesta judicial.
El Dictamen 475/2025 del Tribunal Supremo Popular tipifica el robo de aceite dieléctrico como sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional, con penas que van de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o pena de muerte en casos agravados. El 100 % de los juzgados por este delito en 2025 y el primer trimestre de 2026 recibió condenas superiores a 10 años.
A pesar de las amenazas de cárcel, los robos no cesan. Cuba enfrenta un déficit eléctrico superior a los 2,000 MW, con apenas 1,015 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, según datos del 27 de junio, una crisis estructural que empuja a más personas a buscar en el mercado negro lo que el Estado no puede garantizar.
El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista en Guantánamo, Yoel Pérez García, advirtió que «en Guantánamo no habrá impunidad» ante delitos vinculados a la contingencia electroenergética, una declaración que contrasta con la realidad de una provincia donde más de 180,000 habitantes sufren fallas en el bombeo de agua y la infraestructura eléctrica sigue deteriorándose.
Preguntas frecuentes sobre el robo de aceite dieléctrico en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué consecuencias tiene el robo de aceite dieléctrico en la infraestructura cubana?
El robo de aceite dieléctrico deja transformadores inoperantes y provoca cortes eléctricos prolongados. Este acto delictivo afecta directamente a comunidades enteras, dejando sin electricidad a miles de personas y agravando la ya crítica situación energética del país. Además, el aceite, una vez sustraído, no puede ser reutilizado, causando pérdidas económicas significativas.
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¿Por qué se ha incrementado el robo de aceite dieléctrico en Cuba?
La crisis energética y la escasez de combustibles en Cuba han impulsado el robo de aceite dieléctrico. Este aceite es utilizado en el mercado negro como sustituto de combustible para tractores y maquinaria agrícola debido a su alto valor en un contexto de desabastecimiento generalizado. La falta de controles eficientes y la necesidad económica también contribuyen a este fenómeno delictivo.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para combatir el robo de aceite dieléctrico?
El régimen cubano ha endurecido las penas legales para el robo de aceite dieléctrico, tipificándolo como sabotaje al Sistema Electroenergético Nacional. Las penas pueden variar de siete a 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso pena de muerte en casos agravados. Sin embargo, a pesar de estas medidas, los robos continúan debido a la crisis estructural del sistema eléctrico cubano.
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¿Cómo afecta el robo de aceite dieléctrico a la vida diaria de los cubanos?
El robo de aceite dieléctrico afecta gravemente el suministro eléctrico, resultando en apagones prolongados que perjudican actividades cotidianas y servicios esenciales como hospitales y centros de salud. Esto se traduce en una vida diaria marcada por la incertidumbre y la falta de servicios básicos, empeorando la calidad de vida en un contexto ya complicado por la crisis energética.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.