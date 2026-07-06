Noruega vs Inglaterra: fecha, hora y todo lo que debes saber del partido de Cuartos de Final del Mundial 2026

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Noruega e Inglaterra se enfrentarán en los Cuartos de Final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio, en un duelo que quedó confirmado este lunes tras los resultados de los octavos de final. El partido está programado para las 21:00 UTC en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

La hora local varía según el país: las 17:00 en Cuba, las 23:00 en España y las 15:00 en México Centro.

Cómo llegó cada equipo

Noruega protagonizó la gran sorpresa del torneo al eliminar a Brasil 2-1 en octavos el sábado 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con un doblete de Erling Haaland en los minutos 79 y 90. Antes, en dieciseisavos, los noruegos habían superado a Costa de Marfil 2-1.

En la fase de grupos, la selección escandinava terminó segunda del Grupo I con seis puntos: goleó a Irak 4-1, perdió ante Senegal 3-2 y cayó ante Francia 1-4. Con esta clasificación, Noruega alcanza los cuartos de final por primera vez desde el Mundial de Francia 1998, 28 años después.

Inglaterra, por su parte, resistió con diez hombres para vencer a México 3-2 en el Estadio Azteca ese mismo sábado. Los Tres Leones habían avanzado en dieciseisavos gracias a un doblete de Harry Kane ante la RD del Congo (2-1), partido en el que el delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales con 12 tantos, superando el récord de Gary Lineker.

En la fase de grupos, Inglaterra lideró el Grupo L con siete puntos: venció a Croacia 4-2 y a Panamá 2-0, y empató sin goles ante Ghana.

Dónde ver el partido

En España, el encuentro se puede seguir por DAZN, que tiene los derechos de todos los partidos del torneo, y también por La 1 de RTVE y su plataforma en línea RTVE Play, de forma gratuita.

En México, la transmisión estará disponible en Canal 5 (Televisa/TUDN), Azteca 7 y ViX Premium en modalidad de transmisión en línea.

En Cuba, el partido se podrá ver por Tele Rebelde.

Lo que está en juego

El ganador de este duelo avanzará a las semifinales del Mundial 2026, fase que se disputará íntegramente en territorio estadounidense. Inglaterra busca su primera final mundialista desde 1966, mientras que Noruega aspira a escribir otro capítulo histórico en un torneo donde ya eliminó al actual campeón sudamericano.