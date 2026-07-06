Inglaterra resiste con 10 ante México (3-2) en el Azteca y ya está en cuartos

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Inglaterra clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 al vencer este domingo a México por 3-2 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido de octavos que se decidió con los ingleses jugando con diez hombres durante más de media hora.

El marcador completo y las estadísticas del encuentro reflejan un duelo en el que la eficacia inglesa se impuso al dominio territorial del Tri.

Jude Bellingham fue el gran protagonista de la primera parte. El centrocampista anotó en el minuto 36 y repitió apenas dos minutos después para poner el 0-2 antes del descanso. México descontó en el 42 gracias a Julián Quiñones, pero el marcador llegó al intermedio con ventaja inglesa.

La segunda parte cambió por completo con la expulsión de Jarell Quansah en el minuto 54, que dejó a Inglaterra con diez jugadores. Lejos de replegarse, los ingleses ampliaron la ventaja en el 60 con un penalti convertido por Harry Kane para el 1-3. México respondió con otro penalti, esta vez ejecutado por Raúl Jiménez en el 69, que estableció el definitivo 2-3.

Las estadísticas evidencian el dominio mexicano sin recompensa suficiente: el Tri tuvo 66% de posesión, lanzó 18 tiros frente a solo seis de Inglaterra y acumuló 10 córners por dos. Sin embargo, ambos equipos igualaron en disparos a puerta, con cinco cada uno, lo que resume la diferencia en efectividad.

En cuanto a las tarjetas, Inglaterra acumuló cuatro amarillas —para Rice en el minuto uno, Guehi en el 68, O'Reilly en el 72 y Henderson en el 90— además de la roja a Quansah. México recibió dos amarillas.

El resultado pone fin a una participación histórica del Tri, que llegó a este octavo como el único equipo del torneo sin encajar un gol en sus cinco partidos anteriores, incluyendo la fase de grupos y la victoria sobre Ecuador en dieciseisavos. México había eliminado a Ecuador 2-0 el 1 de julio con goles de los mismos Quiñones y Jiménez.

Inglaterra, que venció a RD Congo en dieciseisavos con un doblete de Kane, se medirá ahora a Noruega en cuartos de final el 9 de julio en el Estadio de Miami, en lo que será uno de los cruces más atractivos de la ronda.