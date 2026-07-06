Recogida de basura en la Rampa tendrá tarifa: 100 pesos por vivienda y 15 mil para privados

La basura también se cobra: La Habana fija tarifa mensual para recoger desechos en la Rampa

El Consejo Popular Rampa, en el municipio Plaza de la Revolución de La Habana, arrancó este domingo la prueba piloto de «El Rampeño», un proyecto de desarrollo local que utiliza triciclos eléctricos para recoger desechos sólidos puerta a puerta, con tarifas diferenciadas: 100 pesos mensuales por vivienda y a partir de 15,000 pesos para negocios privados, MiPymes y entidades estatales.

La iniciativa llega tras años de denuncia ciudadana sobre el colapso de la recogida de basura, un problema que no se limita al consejo popular Rampa sino que abarca toda La Habana: en febrero de 2026, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos, dejando sin recoger hasta 23,814 metros cúbicos de desechos al día en una ciudad que genera entre 24,000 y 30,000 metros cúbicos diarios.

Pedro Lizardo, presidente del Consejo Popular Rampa, explicó que el servicio opera en dos turnos fijos: «Dos salidas, una a las 7 de la mañana y otra a las 8 de la noche. Lo que hemos pedido es la puntualidad en sacar sus desechos».

Según Lizardo, los resultados de la primera jornada fueron alentadores: «Una circunscripción completa en 40 minutos el triciclo recoge los desechos. Ha sido un ejercicio que nos ha permitido hacer algunos ajustes, pero que en principio ha funcionado muy bien».

Sobre las tarifas, el funcionario precisó que se aplicarán «tarifas diferenciadas, incluyendo a la población, que se le va a cobrar 100 pesos mensuales por vivienda», con exenciones para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Para el sector no residencial, la trabajadora del proyecto Lilian Pérez detalló que «el pago oscila a partir de 15 mil pesos mensuales, de ahí para arriba, nunca para abajo», abarcando MiPymes, negocios privados y empresas estatales.

En esta primera fase operan cinco choferes y cinco asistentes, aunque el proyecto contempla hasta 30 triciclos eléctricos en total y generará nuevos empleos directos.

La infraestructura energética del proyecto descansa en una «solinera» —estación de carga solar con paneles fotovoltaicos— ubicada en las calles 23 y J del Vedado, que recarga los triciclos de forma autónoma sin depender del Sistema Electroenergético Nacional.

La crisis de basura en La Habana tiene consecuencias sanitarias directas: Cuba cerró 2025 con más de 81,000 casos oficiales de dengue y chikungunya, y en junio de 2026 se registraban más de 2,800 casos activos en 134 municipios del país.

Las respuestas del régimen han sido insuficientes. La «Operación Limpieza» de octubre y noviembre de 2025 recogió 396,157 metros cúbicos en 20 días, pero la basura volvió a acumularse en semanas.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz admitió en diciembre de 2025 el fracaso institucional para resolver el problema. Ante la inacción, vecinos del barrio Casino Deportivo organizaron su propia recogida en mayo de 2026, mientras otros optaron por quemar los desechos acumulados.

Los propios habaneros recibieron el proyecto con cautela. Sarah, vecina de la Rampa, resumió el sentir general: «Lo importante es que funcione, que se mantenga, que sería lo máximo, porque de verdad que las calles están terribles. Porque aquí empezamos y después a los tres días...».

Si la prueba piloto resulta exitosa, «El Rampeño» está previsto para replicarse en las otras cuatro zonas de recogida de basura de La Habana.