Manuel Marrero admite fracaso de las instituciones ante crisis de la basura en La Habana: "Nosotros merecemos resultados"

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, reconoció que el Gobierno no ha logrado solucionar la profunda crisis de la basura en La Habana, donde los montones de desechos se acumulan desde hace años en calles y barrios sin que existan resultados visibles en las labores de recogida.

Durante una reunión de análisis sobre las tareas de higienización en la capital, Marrero señaló que la alta dirección del Gobierno no cuestiona el esfuerzo, sacrificio ni dedicación de los dirigentes implicados en esta tarea, pero admitió que “uno no aprecia los resultados”.

“Nosotros, y el pueblo, merecemos que el esfuerzo de las instituciones esté premiado con resultados”, subrayó el primer ministro, al tiempo que exigió que la nueva estrategia de trabajo de 2026 esté dirigida a obtener resultados inmediatos en la limpieza e higienización de la ciudad.

Marrero llamó también a los organismos de la Administración del Estado a involucrar a la población en la gestión de la basura. “Tenemos que sumar a la población a este combate”, afirmó.

Sin embargo, en la práctica, los cubanos no disponen de los recursos ni medios para asumir una tarea que en prácticamente todo el mundo corresponde al Estado.

En La Habana, los camiones recolectores son escasos o están fuera de servicio, y la gestión de desechos sólidos se ha convertido en uno de los problemas más graves y visibles de la ciudad, pero no es exclusivo de la capital. Los problemas de higiene son una constante a lo largo y ancho del país.

La crisis de la basura ocurre en medio de una epidemia de arbovirosis que incluye dengue y chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que se multiplica en los microvertederos y zonas insalubres.

La proliferación de basura no solo afecta el paisaje urbano y la calidad de vida de los cubanos, sino que representa un riesgo directo para la salud pública.

En varios municipios de la capital, los vecinos denuncian la acumulación de miles de metros cúbicos de basura sin recoger, mientras el Gobierno continúa sin ofrecer una solución sostenible al problema.